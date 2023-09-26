Первый случай передачи вируса оспы обезьян среди людей выявили во Вьетнаме

Фото: ТАСС/AP/Hau Dinh

Первый случай передачи вируса оспы обезьян от человека к человеку выявлен во Вьетнаме. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на департамент здравоохранения южной провинции Биньзыонг.

Отмечается, что 22-летняя местная жительница заразилась вирусом оспы обезьян от своего сожителя, ставшего третьим пациентом с подобным диагнозом во Вьетнаме. Сейчас она находится на карантине в медицинском учреждении провинции.

Первые два случая заболевания выявили в республике в октябре прошлого года. Их подтвердили у местных граждан, которые вернулись из-за границы.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила в июле 2022 года оспу обезьян глобальной чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения из-за ее высокой скорости передачи и риска дальнейшего распространения.

В декабре прошлого года генеральный директор ВОЗ выразил надежду, что в 2023 году может быть принято решение об отмене режима ЧС по заболеванию.

Режим чрезвычайной ситуации по оспе обезьян в мировом здравоохранении был отменен в мае текущего года. С начала эпидемии в организацию поступило свыше 87 тысяч сообщений о случаях заболевания и 140 смертельных исходах из 111 стран.

В ВОЗ объявили о снятии режима ЧС из-за оспы обезьян