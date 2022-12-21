Глава ВОЗ выразил надежду на прекращение режима ЧС по оспе обезьян в 2023 году

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В 2023 году может быть принято решение об отмене режима ЧС по mpox ("эмпокс", новое наименование для оспы обезьян) из-за значительного снижения заболеваемости. Об этом на брифинге в Женеве сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он напомнил, что режим чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой mpox действует в мире с июля текущего года. Тогда, несмотря на большое число заболевших, уровень смертности оставался низким.

По словам Гебрейесуса, число еженедельно регистрируемых новых случаев заражения оспой обезьян снизилось по сравнению с пиковыми значениями "более чем на 90%".

Mpox – редкое вирусное заболевание, встречающееся в основном в отдельных районах в центре и на западе Африки. Вирус передается человеку от диких животных, таких как грызуны и приматы.

Коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1 до 10%.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что на территории РФ нет надобности в лишних мерах защиты из-за оспы обезьян. Гражданам напомнили, что в государстве было зафиксировано всего два завозных случая заболевания.

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