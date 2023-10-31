В Таиланде утвердили безвизовый режим для россиян на 90 дней

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Таиландский премьер-министр Сеттха Тхависин подписал документ МВД об увеличении срока безвизового режима для россиян с 30 до 90 дней в период с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024 года. Об этом сообщается в телеграм-канале генконсульства России в Пхукете.

По данным учреждения, мера была утверждена в одностороннем порядке. Так, в течение этого периода при пересечении границы в паспорта граждан РФ, прибывающих без виз, будут проставляться 90-дневные штампы.

"Возможности продлить срок пребывания либо оформить визу, например учебную, рабочую и другие, во время нахождения в Таиланде по 90-дневному штампу не предусмотрено", – говорится в сообщении.

В генконсульстве пояснили, что порядок оформления виз различных типов в консульских учреждениях Таиланда за рубежом для граждан остается без изменений.

16 октября новое таиландское правительство продлило безвизовый режим для россиян с 30 до 90 дней. Тхависин уточнял, что периода всего в один месяц может быть недостаточно. Вместе с этим он подчеркивал, что новая мера является временной.

Президент ассоциации туризма Пхукета Танет Тантипирия, в свою очередь, заявлял, что число туристов, приезжающих на Пхукет, ежегодно растет на 40% от допандемийных показателей.

Российские туристы могут увеличить срок своего пребывания в Таиланде