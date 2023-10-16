Минтранс РФ планирует восстановить прямое авиасообщение с Вьетнамом к ноябрю

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Регулярное авиасообщение с Вьетнамом могут восстановить в ноябре. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замминистра транспорта РФ Игоря Чалика.

"Мы очень рассчитываем, что в ноябре и вьетнамские, и российские компании восстановят авиасообщения между нашими странами, в том числе между столицами", – рассказал он в ходе заседания межпарламентской комиссии по сотрудничеству Госдумы и Национального собрания Вьетнама.

В Минтрансе Вьетнама пообещали, что "буквально завтра" российским компаниям разрешат прилетать на самолетах иностранного производства, исключенных из зарубежных реестров гражданских воздушных судов, отмечает замминистра.

Ранее Владимир Путин поздравил президента Вьетнама Во Ван Тхыонгу с 78-летием провозглашения независимости республики. Президент подтвердил, что российско-вьетнамские отношения основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения.



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