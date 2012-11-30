На фестивале "Русская зима" выступит рекордсмен книги Гиннесса

Фото: cao.mos.ru

На Площади Революции 1 декабря в 16.00 состоится открытие ежегодного Московского рождественского фестиваля "Русская зима".

В рождественской деревне, построенной по эскизам конца XIX века, расположатся торговые ряды ремесленников, мастеров художественных промыслов, производителей кондитерских изделий и новогодних игрушек. Там можно будет купить медовуху, пряники, валенки, игрушки, посуду ручной работы, шали и корзины из бересты.

На открытии фестиваля гости увидят фольклорное шоу "Ярилов зной", шарманщика и живого медведя, сообщает портал префектуры ЦАО. А пятикратный рекордсмен Книги Гиннесса, президент Федерации суперэкстрима России Александр Муромский согнет из 12-метрового куска арматуры символ будущего года – змею.

"Мы стремимся, чтобы фестиваль "Русская зима" запомнился москвичам и гостям столицы не только как ярмарка, на которой можно приобрести оригинальные подарки и сувениры, но и как место, где можно приобщиться к русской культуре, принять участие в настоящих русских гуляниях, познакомиться с новогодними народными обрядами – например, нырнуть в крещенские морозы в ледяную купель", - отмечает префект Центрального округа Сергей Байдаков.

В детском городке "Русской зимы" можно будет покататься с горки, построенной по эскизам плотника Петра I и на каруселях, оформленных русскими традиционными узорами.

По выходным и праздникам для гостей фестиваля будут организованы бесплатные экскурсионные программы, концерты и мастер-классы. На экскурсиях можно будет узнать об истории русских промыслов и ремесел. Фестиваль продлится до 19 января 2013 года.

Отметим также, уже сегодня в центре Москвы открывается еще одно рождественское мероприятие: ярмарка "Фудшоу Кристмас" в Гостином дворе.