14 марта 2017, 09:33

Культура

Начался прием заявок на участие в ярмарках выходного дня

Начался прием заявок от предпринимателей, фермеров и сельхозпроизводителей на участие в ярмарках выходного дня, сообщает телеканал "Москва 24".

По словам руководителя столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, первые ярмарки пройдут с 7 апреля по 25 июня, затем с июля по конец сентября и с октября по конец ноября. Таким образом, в ярмарках смогут принять участие большее количество фермеров, а ассортимент будет гораздо разнообразнее.

Для ярмарок утверждены 102 площадки, которые рассчитаны почти на три тысяч торговых мест. Причем каждое место имеет свой номер и распределяется автоматически в соответствии с очередностью поданных заявок. Немерюк подчеркнул, при выборе мест человеческий и коррупционный факторы полностью исключаются.

Подать заявку на участие в ярмарках выходного дня можно онлайн из любой точки России. Если доступа к интернету нет, то услугу можно будет получить в любом из центров "Мои Документы". Прием заявок продлится до полуночи 28 марта, а результаты объявят 3 апреля.

На ярмарках выходного дня можно приобрести фермерские овощи, фрукты, мясо и другие продукты отечественных сельхозпроизводителей. На торговых площадках будут продавать товары из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии.

Торговые места на таких ярмарках дают бесплатно, заявки на участие могут подать индивидуальные предприниматели, компании, фермеры. Сделать это можно на портале mos.ru.

В прошлом году на ярмарках выходного дня было реализовано 25 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции из 50 регионов России, а общее количество покупателей составило 8 миллионов человек.
Год назад было подано более 26 тысяч заявок. Из них чуть более половины от индивидуальных предпринимателей, 42,3 процента – от физических лиц и 1,2 процента – от юрлиц.

