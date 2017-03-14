Начался прием заявок на участие в ярмарках выходного дня

Начался прием заявок от предпринимателей, фермеров и сельхозпроизводителей на участие в ярмарках выходного дня, сообщает телеканал "Москва 24".

По словам руководителя столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, первые ярмарки пройдут с 7 апреля по 25 июня, затем с июля по конец сентября и с октября по конец ноября. Таким образом, в ярмарках смогут принять участие большее количество фермеров, а ассортимент будет гораздо разнообразнее.

Для ярмарок утверждены 102 площадки, которые рассчитаны почти на три тысяч торговых мест. Причем каждое место имеет свой номер и распределяется автоматически в соответствии с очередностью поданных заявок. Немерюк подчеркнул, при выборе мест человеческий и коррупционный факторы полностью исключаются.

Подать заявку на участие в ярмарках выходного дня можно онлайн из любой точки России. Если доступа к интернету нет, то услугу можно будет получить в любом из центров "Мои Документы". Прием заявок продлится до полуночи 28 марта, а результаты объявят 3 апреля.