Прогулки с детьми: куда выбраться маме, чтобы развеселить себя и ребенка

Часто с появлением в семье ребенка привычный ранее ритм и распорядок дня мамы становится абсолютно другим. Порой сложно бывает вписать в свой график поход на выставку, посиделки в кафе с подругой, спортзал и прочий "бальзам для души". Анна Лебедева предлагает варианты досуга с малышами, где мама тоже сможет немного расслабиться и получить удовольствие.

Каждой маме, которая сидит дома с маленьким ребенком, необходимо разнообразие, ведь если один день становится похожим на другой, начинается рутина. Готовка еды, стирка, мытье посуды, уборка квартиры... Кажется, еще чуть-чуть и можно громко завыть. Чтобы этого не случилось, давайте искать варианты развлечений, где будет интересно и ребенку, и маме. В большом городе всегда есть выбор, стоит только выделить время и не лениться хотя бы раз в неделю устраивать себе небольшую перезагрузку.

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Выставки

Например, бросить домашние дела и сходить с ребенком на выставку. Многие привыкли думать, что музеи – это развлечение только для взрослых, и если нет возможности оставить ребенка с бабушкой, на выставки не ходят. А зря.

Сегодня в Москве почти во всех музеях есть программы для детей разных возрастов, начиная от занятий вместе с мамой, заканчивая групповыми мастер-классами, где можно оставить ребенка в студии с педагогом, а самой насладиться картинами Моне. Правда, надо заранее ознакомиться с расписанием и, возможно, забронировать место.

Но некоторые родители предпочитают всегда быть рядом с ребенком, и тащат малыша любоваться серьезными произведениями искусства. Однажды, во время прогулки с ребенком в "Музеоне", мне захотелось сходить в Третьяковскую галерею. Детских развлечений на тот момент не было, и я решила пройтись по выставке Василия Верещагина с пятилетней девочкой. Конечно же, постоять у картины, всмотреться в детали, уйти в долгие размышления о времени, красоте, о высоком, мне не удалось: "Мам, пойдем скорее домой, я есть хочу, я играть хочу. Куда ты меня привела?" Возможно, это была не лучшая выставка для первого знакомства с искусством.

Совсем другие ощущения от совместной прогулки были, когда мы пошли с ребенком в Музей русского импрессионизма, где для детей организована целая программа. Если вовремя купить билеты и не опоздать, то полчаса эстетического удовольствия для мамы гарантировано.

Фестивали

Почти каждый месяц в городе проходит фестиваль "Московские сезоны". Пойти гулять в центр во время фестиваля – значит получить массу приятных впечатлений и приличное количество фотографий. Пестрые карусели, имбирные пряники, яблоки в карамели, пряный чай, сотни раскинувшихся тыкв или уютные рождественские домики с гирляндами, из которых пахнет новогодним праздником, и этот аромат растекается по всему Камергерскому переулку, по Тверской, следует за нами по всем магистралям, и заходит в наш дом, оставляя там атмосферу праздника.

А сходить на фестиваль с ребенком – значит погрузиться в волшебство самому. Держать в руках теплый стакан глинтвейна, выбирать маленькие сувениры, ваять из шерсти поделки вместе с ребенком или что-то рисовать. Все это отвлекает от повседневности тоже.

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Торговые центры

Среди моих знакомых нет ни одной мамы, которой не хотелось бы пойти развлечься вместе с ребенком в торговый центр. Уже давно доказано, что прогулки по магазинам улучшают настроение.

Мамы в ТЦ со спящими детьми в колясках – это классика! Некоторые набирают сразу много вещей, и пока ребенок спит около примерочной, погружаются в размышления о том, что же ей надеть на ужин с друзьями в субботу.

Здесь же есть и общие развлечения, например, контактный зоопарк, где-то даже океанариум, игровые комнаты, батуты, аттракционы. Смотреть и трогать животных любят не только дети, но и родители тоже, поэтому как вариант отдыха для мамы вполне подходит.

Единственное, при походе в ТЦ стоит быть аккуратнее с семейным бюджетом, потому что все эти развлечения вместе с покупками приятных мелочей могут влететь в копеечку.

Библиотеки

Как порой мамам не хватает свободного времени на чтение книг! Только сядешь в кресло, зашуршишь страничками, как тут же ребенок просит с ним поиграть. Потом домашние дела, и как-то не до чтения.

Библиотеки – вот выход из ситуации! А в московских сегодня не заскучаешь, ведь во многих из них есть разные детские кружки или специальная зона для детей, где они могут и поиграть, и полистать понравившуюся книгу.

А мама, пока ребенок увлечен, сможет наконец-то спокойно почитать.

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Фитнес-клуб

Развлечение затратное. Но если есть возможность купить абонемент, то почему бы это не сделать? Сегодня практически во всех крупных сетевых фитнес-клубах насыщенная детская программа. Это и индивидуальные занятия с тренером, и групповые, и бассейн. Везде есть игровые комнаты, где можно оставить ребенка под присмотром, а самой пойти плавать или заняться другими спортивными нагрузками. Можно просто сидеть в кафе, пить кофе и читать книгу. Или пойти на сеанс массажа, в салон красоты.

Уверена, что в городе есть еще столько же, а то и больше развлечений, где мама сможет передохнуть после готовки борща и набраться сил перед другими домашними заботами.

А что предпочитаете вы?