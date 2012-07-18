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Происшествия

18 июля 2012, 11:36

Глава городского поселения Подмосковья попался на крупной взятке

взяточничество Подмосковье криминал

Фото: ИТАР-ТАСС

Главу городского поселения Загорянский Щелковского района Московской области Николая Озерова подозревают в получении взятки в 6 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

По версии следствия, Озеров через знакомого потребовал от директора дачного некоммерческого партнерства «Лосиный-Остров» заплатить ему деньги за разрешение на проведение работ по газификации и обеспечению электроэнергией. Большую часть указанной суммы Озеров получил в три этапа в течение апреля - июня 2012 года.

Затем директор «Лосиного-Острова» сообщил о происходящем в полицию, и следующая передача средств проходила уже под контролем оперативников. Накануне при получении 2 миллионов рублей посредник был задержан и согласился сотрудничать со следствием. С его помощью в тот же день деньги были переданы главе поселения Загорянский. В результате чиновник был взят с поличным в служебном кабинете.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и по ч. 4 ст. 291-1 УК РФ (посредничество во взятке в особо крупном размере). Ведется расследование.

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