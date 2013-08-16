Поэт и художник Павлик Лемтыбож о Хармсе, бороде и правде жизни

В галерее "180 квадратных метров" открылась выставка питерского художника, поэта и музыканта Павлика Лемтыбожа. В экспозиции представлены картины, на которых обязательный атрибут лирического героя - борода. Некоторые из рисунков Лемтыбожа сопровождаются ироничными стихотворениями его же сочинения. Например, "Могу прожить без лошади и змия, без Геббельса, без утренней росы, но не могу – прости, Гастрономия! – без докторской красивой колбасы".

В день открытия выставки корреспондент сетевого издания М24.ru пообщался с Павликом Лемтыбожем и узнал, в чем разница между Хармсом и Введенским, кого из знаменитых людей можно увидеть на его работах и какие поэтические темы действительно важны.

Павлик Лемтыбож. Фото: facebook.com/vlasovgruzin

– Почему вы решили посвятить выставку бороде? Дань моде?

– Саша и Марина, кураторы выставки, увидели в интернете мои работы и предложили сделать "бородатую" выставку. Хотя у меня много и "безбородых" рисунков. В чем фишка, я тогда не понимал. Ну, "бородатая" так "бородатая".

Мы собрали рисунки, где у лирических героев есть бороды. Здесь также есть реальные личности. Это в основном мои питерские друзья.

– А известные люди есть?

– Уваров. Во вьетнамской рисовой шапке с бутылкой рисовой водки из секты "КОЛХУи", то есть "Колдовские художники", куда входит Копейкин из "НОМ" и вся эта компания. Я его единственного хорошо знаю. У Уварова, кстати, сейчас выставка в Питере проходит.

– Но у каждого лирического героя на ваших картинках есть прототип?

–- Да, я считаю, что в любой вещи – фильме, картине, даже в матерной частушке – обязательно должны быть гипноз, то есть что-то цепляющее, плюс правда жизни. А какая она может быть? В данном случае это чьи-то черты лица. Так как я все время рисую дома один, то у меня под рукой только своя собственная рожа, поэтому я беру оттуда многое. Получается, что многие герои рисунков похожи на меня. В общем-то, никакой я не художник, и никогда им себя не считал. Но рисовать люблю.

Павлик Лемтыбож. Фото: facebook.com/vlasovgruzin

– Насколько я знаю, вы и рисуете, и стихи пишете, и музыкой занимаетесь. Что для вас первостепенно?

– Стихи.

– …которые сопровождают многие из ваших картин. Расскажите о самом процессе: сначала стихи, а потом рисунки или бывает наоборот?

– Не бывает так, что ты садишься и сочиняешь. Или, не дай бог, пишешь что-нибудь на злобу дня – это ниже планки. Этим вообще заниматься нельзя. У меня уже выработалась многолетняя привычка. Каждое утро я встаю и сажусь писать стихи или рисовать. Что получится в результате, я не знаю. Поэтому очень люблю тексты, в которых вообще нет никакого смысла, где есть только фонетическая игра, буквенная музыка или какие-то вибрации. Это очень интересно.

Бывает и такое, что пишешь-пишешь, а потом смотришь – в тексте появилась какая-то мысль. Тогда я обрезаю "верхушку", "низ", и остается только мысль. Так, например, было с "Не обижай художника зазря". Художникам нужно платить зарплату с самого начала, я считаю!

– Журналисты сравнивают вас с Хармсом. Как вы к этому относитесь?

– Хармса я очень люблю. Вообще, Введенского, наверное, люблю больше. Он в своих стихах стоит ближе к смерти, чем Хармс. Введенский смерти касается вплотную. А Хармс, в свою очередь, обладает таким блеском, которого нет у другого. У Хармса изумительные стихотворные строки. Возьмите его любые детские стихи, там такой ритм, что закачаешься. Все очень сочно звучит. У Хармса форма, а у Введенского содержание.

Павлик Лемтыбож. Фото: facebook.com/vlasovgruzin

– Чем вас так привлекает тема смерти?

– У меня от одной мысли по спине мурашки бегут, а значит, это та тема, которой стоит заниматься, о которой нужно думать и говорить. Искать. Не смерть, конечно, а какие-то объяснения. Что было перед, что будет после. И там, и там – темно. Какая тьма гуще? Тьма по ту сторону, которая в конце, или та, что была до нас? Интересно же.

Если же начать говорить о том, кто и куда поехал, какой политик с кем встретился, то мурашки не бегают. Вообще.

– Насколько я знаю, группа, в которой вы играли, – "Сказы леса" – перестала существовать. Вы сейчас участвуете в иных музыкальных проектах?

– В данный момент я не занимаюсь музыкой. Последний концерт у нас был 18 апреля. Мы представляли в Питере новую пластинку. Хороший концерт получился. Я даже пока не могу сказать, что происходит.

– Тогда не планируется ли в ближайшее время возобновить концертную деятельность "Сказов леса"?

– Чем сложен коллектив? Он состоит из людей, где каждый думает по-своему. Очень сложно это все устаканить. У кого-то скорость космическая, а кто-то размазан по пространству как блин. Коллектив – это трудно. В одну харю всегда проще, потому что ты отвечаешь только за свои поступки и слова. Поэтому я не могу говорить за всех ребят. Только за себя. Группа хорошая, это да.

Выставка продлится до 10 сентября. Вход свободный.

Галерея "180 квадратных метров" находится по адресу: улица Образцова, 11 (ст. м. "Марьина Роща")

Виктория Сальникова