Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Выборы

26 августа 2014, 11:27

Завершились дебаты кандидатов от 24-го избирательного округа

выборы дебаты депутаты кандидаты выборы в Мосгордуму

На канале "Москва Доверие" завершились дебаты кандидатов от 24 округа

На телеканале "Москва Доверие" и радиостанции "Радио Москвы" завершились дебаты кандидатов в Мосгордуму от 24 избирательного округа.

Участие в предвыборных дебатах приняли Роман Протасов (ЛДПР), Павел Тарасов (КПРФ), Татьяна Овчаренко ("Яблоко"), Зоя Зотова ("Единая Россия"), Владимир Зотов ("Справедливая Россия").

Во вступительном слове кандидаты в депутаты рассказали о себе и представили основные тезисы своих предвыборных программ. Роман Протасов сообщил, что занимается социальными программами, направленными на развитие спорта. Павел Тарасов отметил, что в Мосгордуме планирует заниматься транспортными вопросами, в частности проблемами расширения столичных магистралей.

В свою очередь, Татьяна Овчаренко рассказала, что решает проблемы граждан в сфере ЖКХ. Зоя Зотова отметила, что провела более 200 встреч с жителями и получила более 700 обращений. Владимир Зотов признался, что его волнуют проблемы молодежи, которые он и планирует решать в случае победы на выборах.

Участники дебатов обсудили работу депутатов, бюджет района Южнопортовый, патриотизм, а также полномочия столичных парламентариев.

После этого кандидаты произнесли заключительное слово, в котором обратились к избирателям и еще раз отметили главные тезисы своей политической программы.

Избирательный округ № 24

Районы: Лефортово, Нижегородский, Текстильщики, Южнопортовый

Кандидаты:

  • Зотов Владимир Владимирович
    Родился в 1980 году, живет в Москве. Работает в Московском университете дизайна и технологий. Занимает должность декана института социальной инженерии. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

  • Зотова Зоя Михайловна
    Родилась в 1950 году, живет в Москве. Работает в муниципальном округе Южнопортовый города Москвы. Занимает должность главы муниципального округа Южнопортовый. Выдвинута региональным отделением партии "Единая Россия".

  • Ким Сергей Степанович
    Родился в 1965 году, живет в городе Новокузнецк, Кемеровской области. Временно не работает. Самовыдвиженец.

  • Овчаренко Татьяна Иосифовна
    Родилась в 1949 году, живет в Москве. Пенсионер . Выдвинута региональным отделением партии "Яблоко".

  • Протасов Роман Игоревич
    Родился в 1983 году, живет в Санкт-Петербурге. Работает в Центре исследований легитимности и политического протеста. Занимает должность заместителя директора. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

  • Тарасов Павел Михайлович
    Родился в 1983 году, живет в Москве. Работает в аппарате Государственной думы ФС РФ. Занимает должность ведущего референта аппарата фракции политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации". Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".


    • Предвыборные дебаты проходят на телеканалах "Москва 24" и "Москва Доверие", радиостанциях "Москва FM" и "Радио Москвы" с 18 августа по 12 сентября. С полным расписание дебатов можно ознакомиться здесь.

    Выборы в Мосгордуму состоятся 14 сентября в Единый день голосования. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Впервые выборы пройдут по одномандатной системе.

    В апреле была утверждена новая схема из 45 избирательных округов, включая территорию новой Москвы. Численность избирателей в каждом округе в среднем составляет 161 тысячу человек. Впервые выборы пройдут полностью по одномандатной системе, то есть голосовать надо будет за конкретных кандидатов, а не за политические партии.

    Как и на выборах мэра в 2013 году, все участки для голосования оснастят камерами видеонаблюдения, чтобы все желающие могли следить за ходом выборов в режиме онлайн. Предварительная регистрация на портале наблюдения за выборами откроется 30 августа.

    "Мосгорсправка": Выборы в Мосгордуму

    На избирательных участках установят прозрачные урны для бюллетеней и КОИБы. Наблюдателями смогут стать представители всех политических партий. Также наблюдатели впервые смогут сопровождать сотрудников избиркомов во время надомного голосования.

    Проголосовать можно будет только на своем избирательном участке - не будет открепительных удостоверений и организованного голосования работников предприятий непрерывного цикла. Однако можно будет проголосовать досрочно.

    Сюжет: Дебаты кандидатов в депутаты Мосгордумы

    © 2012 – 2020

    Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

    Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

    СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

    Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

    Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

    Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

    Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

    Партнёр Рамблера
    • Рейтинг@Mail.ru

    закрыть
    Обратная связь
    Форма обратной связи
    Прикрепить файл

    Отправить

    Яндекс.Метрика

    Следите за новостями:

    Больше не показывать