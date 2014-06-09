На праймериз к выборам в Мосгордуму обработано 50% протоколов

Фото: M24.ru

По состоянию на 5:00 9 июня на праймериз к выборам в Мосгордуму обработано 25% протоколов. Об сообщается на сайте инициативы "Моя Москва", на котором можно узнать и следить за предварительными итогами голосования.

Напомним, участки для голосования открылись в 8 утра и работали до 22:00. Принять участие в голосовании могли все граждане, постоянно зарегистрированные в столице вне зависимости от того, были ли их данные в предварительных списках выборщиков или нет. Москвичи, не прошедшие предварительную регистрацию, могли проголосовать, записавшись непосредственно на участке. По данным на 8 часов вчерашнего вечера, в праймериз в Мосгордуму приняли участие 220 тысяч человек.

За время голосования в оргкомитет не поступило ни одной жалобы о нарушениях от избирателей или наблюдателей. Итоги праймериз подведут 10 июня, а официальные результаты будут опубликованы на сайте Москва2014.рф. Победители в каждом из 45 избирательных округов станут "народными" кандидатами в депутаты на выборах в МГД 14 сентября. По слова организаторов праймериз, членов гражданской инициативы "Моя Москва", победители праймериз получили прекрасную возможность познакомить избирателей со своими программами, в том числе, во время дебатов, поэтому многие горожане будут голосовать за них 14 сентября – на выборах в Мосгордуму.