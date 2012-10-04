Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 октября 2012, 15:36

Экономика

Агентство по страхованию вкладов увеличит выплаты до миллиона рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

Агентство по страхованию вкладов увеличит выплаты до одного миллиона рублей, если такой закон будет принят правительством.

По сообщению "РИА Новости" со ссылкой на главу АСВ Александра Турбанова, в России чуть больше миллиона человек имеют вклады от 700 тысяч до миллиона рублей, и этим полностью страхуются вложения на 900 миллиардов рублей.

На 1 октября 2012 года общая сумма страхового фонда составила 173 миллиарда рублей, а в 2013 году она увеличится до 200 миллиардов.

Также Турбанов напомнил, что ЦБ намерен ограничить доходы банков по вкладам. Одним из способов глава АСВ называет дифференциацию отчислений в страховой фонд.

вклады страховые компании

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика