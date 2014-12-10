Пользователей "Яндекса" в 2014 году интересовали "Игра престолов" и iPhone 6

Фото: facebook.com/GameOfThrones

Поисковик "Яндекс" подвел итоги уходящего года – составил список тем, которые в прошедшие 12 месяцев волновали его пользователей больше всего. В числе наиболее популярных запросов оказались сериал "Игра престолов", модификации игры World of Tanks и премьера iPhone 6.

Пользователи "Яндекса" также часто искали информацию о певице Жанне Фриске, фигуристке Юлии Липницкой, певицах сестрах Толмачевых. Также их интересовали победитель "Евровидения" Томас Нойвирт (Кончита Вурст), фигурист Евгений Плющенко, актер Робин Уильямс.

Самые популярные кинозапросы года касались картин "Как приручить дракона 2", "Планета обезьян: Революция", "Трансформеры: Эпоха истребления". Что касается зарубежных сериалов, то, помимо "Игры престолов", пользователи искали информацию о телешоу "Королек – птичка певчая", "Дневники вампира".

Среди российских сериалов по запросам в "Яндексе" первыми стали "Физрук", "Чернобыль: Зона отчуждения", "Улыбка пересмешника". В спорте список самых популярных тем возглавили Олимпиада в Сочи, Чемпионат мира по футболу и Чемпионат мира по хоккею.

Игроманов интересовали в "Яндексе" не только модификации World of Tanks, но также Far Cry 4, Assassin’s Creed: Unity. Топовыми запросами по мировым премьерам стали те, что касались iPhone 6, Lada Vesta, Samsung Galaxy S5.

Наиболее популярными музыкальными запросами в "Яндексе" в уходящем году стали песня "Самая-самая" Егора Крида, "У меня появился другой" группы "Виа Гра" и Вахтанга, "Санта Лючия" Quest Pistols. "Событийный" топ возглавили запросы о Сочи-2014, ситуации на Украине и в Крыму.

Полный список тем, которые интересовали пользователей "Яндекса" в 2014 году, можно найти тут.

Напомним, что итоги уходящего года также подвел сервис YouTube. Видеохостинг составил списки самых популярных видео 2014 года. На первом месте оказался розыгрыш про собаку в костюме паука – более 114 миллионов просмотров.