29 октября 2013, 14:25

Экология

Шторм "Святой Иуда" Москву обойдет стороной

В Санкт-Петербурге объявлено штормовое предупреждение

Шторм "Святой Иуда", бушевавший накануне на территории Европы, Москву обойдет стороной. Об этом в эфире радиостанции "Москва FM" сообщил главный синоптик Гидрометцентра Петербурга Александр Колесов.

После Петербурга он направится на северо-восток в сторону Вологодской и Архангельской областей.

Напомним, шторм уже оставил без света более 60 тысяч домов во Франции и более 200 тысяч в Великобритании.

29 октября в Петербурге объявлено штормовое предупреждение. Циклон смещается по четко заданной траектории, которую спрогнозировали все региональные метеорологические станции.

На Финском заливе и ряде окружных поселений усиление ветра уже началось до 18-19 метров в секунду, в самом Петербурге уже ощущается сильный ветер.

В городе начался ожидаемый подъем воды. В настоящее время ее уровень составляет 26 сантиметров. Для предупреждения наводнения работают специальные дамбы, которые не дадут возникнуть наводнению.

Циклон проходит довольно быстро и ослабление ветра будет уже к вечеру.

ураганы штормовое предупреждение чп Святой Иуда

