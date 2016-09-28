Около 50 пешеходных переходов появятся в столице до конца года

Фото: m24.ru/Александр Авилов
Около 50 новых пешеходных переходов организуют в Москве до конца года. Работы пройдут в рамках программы "Моя улица", сообщает Агентство "Москва".
По словам замруководителя Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Артура Шахбазяна, на переходах осталось нанести разметку и они станут доступны для людей.
Обновление облика коснулось 73 городских пространств: 52 улицы в историческом центре Москвы, семь въездных групп в город на пересечении МКАД и вылетных магистралей и 14 площадей перед станциями метро.