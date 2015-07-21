Москвичам предложат на утверждение десятки мест для уличных музыкантов

Фото:m24.ru/Ярослав Кириллов

Московские власти определили десятки точек, где смогут выступать уличные музыканты, не мешая жителям соседних домов. Адреса предложат на утверждение москвичам. Об этом m24.ru сообщил председатель комиссии по культуре Мосгордумы Евгений Герасимов. В число "разрешенных" точек могут войти стена Цоя и место возле ресторана "Прага" на Арбате, Пятницкая улица и пешеходные зоны Замоскворечья, пояснил глава рабочей группы по вопросам уличных артистов Евгений Бабенко. Кроме того, москвичи смогут выбрать, на каких инструментах будут играть музыканты у них в районе и будут ли они использовать звукоусилители.

По словам Герасимова, список направлен на рассмотрение депутатам муниципальных образований. "Основная задача – сделать так, чтобы и жителям было хорошо, и музыка на улицах звучала комфортно. Нужно апробировать в целом ситуацию: где можно использовать живой звук, где звукоусилители. Предложено много точек, в том числе возле стены Цоя на Арбате", - отметил Евгений Герасимов.

Будут ли введены временные ограничения для уличных музыкантов, пока неясно. По словам депутата, этот вопрос нужно проработать. В Берлине, например, патенты выдаются на день.

Глава муниципального округа Арбат и председатель рабочей группы по проблеме уличных артистов Евгений Бабенко рассказал, что было рассмотрено порядка 72 км пешеходных улиц. В первую очередь точки для музицирования определят на Арбате.

"Мы можем предложить места, где нет жилых домов. Например, Тролинский переулок на пересечении с Арбатом и место возле "Праги". Там одни офисы, - сказал Бабенко. - Кроме того, места для музыкантов могут выделить на Пятницкой улице, пешеходных зонах Замоскворечья".

Предполагается, что жители Москвы смогут сами выбрать из предложенных точек те, где разрешат играть уличным музыкантам. Более того, москвичи смогут решить, на каких инструментах нужно играть в том или ином месте, использовать ли при этом звукоусиливающую аппаратуру.

К примеру, по конкретному адресу музыканты смогут играть только на струнных инструментах. Эта информация может быть отражена в патентах на уличные выступления, если они будут введены. По словам Бабенко, для этого власти подготовят изменения в 56 закон "Об организации местного самоуправления в городе Москве".

В Мосгордуме предложили ввести патенты для уличных музыкантов . Также патенты могут внести для художников, циркачей и двойников известных людей. Планируется рассмотреть законопроект, регулирующего деятельность уличных артистов, уже осенью. Ранее уличные музыканты на Арбате провели акцию протеста, заклеив свои инструменты скотчем. Таким образом артисты выразили возмущение действиями полиции, которая не дает им спокойно выступать.

Директор регионального общественного фонда содействия правопорядку Олег Иванников считает, что определение точек уличных выступлений благоприятно повлияет на соблюдение порядка на улицах города. "Может происходить нарушение прав жителей столицы. Многие отдыхают дома, у многих дети, также много пенсионеров", - заметил собеседник m24.ru.

Однако основываться только на мнении москвичей в этом вопросе не стоит.

"Опираться на мнения жильцов не всегда в данном случае правильно. Здесь должны решать специалисты. Мы никогда не охватим весь спектр жильцов", - заметил Олег Иванников.

По его словам, практика выделения специальных мест для музыкантов популярна в ведущих мировых столицах.

Музыкальный исполнитель Гайк Мовсисян идею московских властей поддержал. По его мнению, если жители столицы смогут выбирать музыкальные инструменты для определенных точек, то у артистов появится возможность проявить себя в различных музыкальных стилях.

"Если будут определены конкретные локации, где может выступать музыкант, тогда появится спрос у публики. Они будут знать, что в таком-то месте сегодня выступает такой-то артист", - сказал музыкант.