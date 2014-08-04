По московским меркам: Маленькая улица большого художника

Совместный проект сетевого издания m24.ru и сервиса 2ГИС начинает рассказывать о Москве в цифрах и фактах. Где находится самая короткая улица в Москве? Что за часы, где стрелка весит 50 килограммов? Сколько болельщиков вмещает самый большой стадион столицы? Об этом и многом другом читайте в нашей рубрике "По московским меркам".

Самая короткая улица современной Москвы - улица Венецианова - в 208 раз меньше своего антипода, самой протяженной улицы столицы. Длина улицы Венецианова, состоящей только из двух домов, составляет всего 48 метров. Даже неторопливым шагом пройти улицу можно за несколько минут. Что интересно, это еще и самая узкая улица столицы: ее ширина - всего 4 метра.

Название улица получила в честь великого русского художника Алексея Венецианова, воспевшего жизнь русского народа. Несколько десятилетий назад улица была вдвое длиннее. Зародившись во время строительства поселка "Сокол", улица Венецианова соединяла две параллельные улицы - Сурикова и Левитана. Однако в 30-х годах прошлого столетия на месте сквера возвели дом художника Герасимова, образовался тупик, и длина улицы существенно сократилась.

А вот протяженность самой короткой улицы мира сравнима с ростом человека и составляет 206 сантиметров! Эта крошечная улица находится в шотландском городе Уик. На ней расположено всего лишь одно здание с единственным дверным проемом, ведущим в кафе бистро. Когда в конце XIX века здание построил приезжий американец, местные власти сочли его расположение столь необычным, что решили выделить для него отдельную улицу.