Полиция проверяет две гостиницы "Славянская" – в столице и Санкт-Петербурге

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

Полиция проводит проверку в столичной гостинице "Славянская", сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Из здания эвакуировали более 100 человек.

По словам собеседника агентства, сегодня днем в полицию поступило сообщение об угрозе взрыва сразу двух гостиниц "Славянская" – в Москве и Санкт-Петербурге. Сотрудники столичной полиции эвакуировали более 100 человек из столичного отеля, еще около 67 человек вывели из здания, расположенного в Петербурге.

В настоящее время идет проверка помещений, а также розыск сообщившего об угрозе взрыва.

Ранее уже сообщалось, что в столице эвакуируют посетителей и персонал двух столичных гостиниц – "Славянской" на площади Европы и "Украина" на Кутузовском проспекте.