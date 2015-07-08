Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 июля 2015, 18:59

Происшествия

Хоккеист Войнов проведет в тюрьме половину срока

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Российский хоккеист Вячеслав Войнов, приговоренный к 90 дням тюрьмы за домашнее насилие, отбудет лишь половину срока. После этого он должен будет год посещать курсы по профилактике насилия, сообщает "Р-Спорт".

Место, где Войнов будет отбывать срок, находится в Лос-Анджелесе. Срок отсчитывается с 7 июля, причем спортсмену можно покидать тюрьму на время для лечения травмы ахиллова сухожилия.

Напомним, суд города Торранс (штат Калифорния) приговорил Войнова к 90 дням тюремного заключения и трем годам условно за домашнее насилие. Войнов пошел на сделку со следствием. Он также заплатит штраф в размере 700 долларов и посетит годичный курс консультаций, касающихся домашнего насилия.

Ссылки по теме


Агент отметил, что Войнов не планирует покидать США и намерен продолжить выступления за клуб НХЛ "Лос-Анджелес".

Добавим, что прокуратура также настаивала на депортации Войнова из США, однако этот вопрос решит иммиграционный суд.

Войнов угодил за решетку за избиение собственной супруги Марты Варламовой. Примечательно, что она сама не свидетельствовала против мужа.

уголовные дела хоккеисты Вячеслав Войнов

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика