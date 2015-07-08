Хоккеист Войнов проведет в тюрьме половину срока

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Российский хоккеист Вячеслав Войнов, приговоренный к 90 дням тюрьмы за домашнее насилие, отбудет лишь половину срока. После этого он должен будет год посещать курсы по профилактике насилия, сообщает "Р-Спорт".

Место, где Войнов будет отбывать срок, находится в Лос-Анджелесе. Срок отсчитывается с 7 июля, причем спортсмену можно покидать тюрьму на время для лечения травмы ахиллова сухожилия.

Напомним, суд города Торранс (штат Калифорния) приговорил Войнова к 90 дням тюремного заключения и трем годам условно за домашнее насилие. Войнов пошел на сделку со следствием. Он также заплатит штраф в размере 700 долларов и посетит годичный курс консультаций, касающихся домашнего насилия.

Агент отметил, что Войнов не планирует покидать США и намерен продолжить выступления за клуб НХЛ "Лос-Анджелес".

Добавим, что прокуратура также настаивала на депортации Войнова из США, однако этот вопрос решит иммиграционный суд.

Войнов угодил за решетку за избиение собственной супруги Марты Варламовой. Примечательно, что она сама не свидетельствовала против мужа.