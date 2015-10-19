Установлена личность подозреваемого в убийстве замглавы Красногорска

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Следователи установили личность подозреваемого в убийстве замглавы Красногорска Юрия Караулова и руководителя ОАО "Красногорская электрическая сеть" Георгия Котляренко. Им оказался местный предприниматель Амиран Георгадзе.

По данным следствия, Георгадзе, занимающийся строительным бизнесом, сегодня днем пришел в администрацию Красногорского района. Между ним и замглавы началась беседа.

Позже Караулов попросил своего секретаря пригласить руководителя "Красногорской электросети" Котляренко (Георгадзе, по данным СК, является одним из совладельцев этого предприятия). Между мужчинами началась словесная перепалка, в ходе которой Георгадзе потребовал пригласить в кабинет своего водителя, который вошел туда с большой сумкой.

Предприниматель достал из сумки оружие, похожее на автомат либо винтовку "Сайга", и попытался открыть огонь, но оружие заклинило. Тогда подозреваемый несколько раз выстрелил из пистолета в Караулова и Котляренко. Затем Георгадзе вместе с водителем скрылись с места происшествия.

Следствие рассматривает несколько версий убийства, в качестве приоритетной – о том, что убийство могло быть связано с исполнением чиновниками служебных обязанностей.