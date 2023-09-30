Куда поехать в Африке: шесть интересных и безопасных для туристов стран

Эксперты туристического рынка считают Африку одним из самых перспективных направлений. Если север континента, например Египет, Тунис и Марокко, российским путешественникам уже хорошо знакомы, то многие другие пока считаются слишком лакшери (Сейшелы) или чересчур экзотическими (Зимбабве или Гана). Рассказываем, куда смело можно ехать, не боясь подхватить какую-нибудь опасную лихорадку.



Кения

В Кении туризм уже вполне неплохо развит. Сюда едут на сафари-туры посмотреть на буйволов, зебр и носорогов в естественной среде обитания и познакомиться с бытом племени масаев. Здесь много национальных парков, над которыми в том числе можно полетать на воздушном шаре, а в столице Найроби необычная аутентичная архитектура и есть любопытные музеи.

К туристам здесь привыкли, но за пределы исторического центра лучше не ходить и от группы не отрываться – почти половина местных жителей живут за чертой бедности, и на окраинах может быть небезопасно.

Как добраться: самые бюджетные рейсы – через Каир или Шарджу, стоимость – от 75 тысяч рублей туда и обратно. Сафари-тур – от 150 долларов в сутки, в эту сумму включены проживание, питание и экскурсии с русскоговорящим гидом.

Меры безопасности: прививки от гепатита А, столбняка и полиомиелита, от желтой лихорадки необязательно, но Минздрав очень рекомендует. Также необходима противомалярийная профилактика: одна таблетка в неделю, первая – за семь дней до поездки.



Алжир

Главный туристический аттракцион страны – пустыня Сахара, которая занимает около 80% территории. Отправиться в пески можно как пешком, так и на верблюдах или на джипах.

На побережье Алжира сохранились руины римской и византийских эпох, особенно интересные расположены в окрестностях столицы: базилики, храмы и Королевский мавзолей Мавритании.

Как добраться: прямым рейсом до столицы – города Алжир, стоимость билетов – от 56 тысяч рублей туда и обратно.

Меры безопасности: прививка от желтой лихорадки обязательна, также рекомендуются прививки от дифтерии и столбняка.



Эфиопия

Все самое интересное в столице расположено в центре города. Например, в Этнографическом музее в здании дворца бывшего императора хранится статуя темнокожего Христа, а в Национальном музее – останки человекоподобного гоминида, которым около трех миллионов лет. На окраины, как и в Найроби, лучше не ездить.

В древней столице страны, Лалибеле, сохранились церкви XII века, вырубленные прямо в скале, а в долине реки Омо племена живут до сих пор как в каменном веке. К туристам они привыкли и даже приглашают вместе пообедать и попрыгать через быка – такой обряд инициации.

Как добраться: прямой рейс до Аддис-Абебы – от 100 тысяч рублей, с пересадкой в Каире – от 68 тысяч рублей туда и обратно.



Меры безопасности: прививка от желтой лихорадки необязательна, но рекомендуется, для посещения долины реки Омо нужна также противомалярийная профилактика.



Мадагаскар

Мадагаскар – пожалуй, самая самобытная и необычная африканская страна. Она не похожа ни на Африку в целом, ни на какое-либо другое место в мире – такой континент в миниатюре, занимающий отдельный остров. Более 80% местной флоры и фауны встречаются на планете только здесь (например, крошечные хамелеоны и бабочки-кометы).

В заповеднике Цинжи-дю-Бемараха можно увидеть острые игольчатые скалы, летом сюда приплывают горбатые киты, а в конце 1990-х тут было открыто месторождение сапфиров, так что можно увезти с собой действительно ценный сувенир (обязательно с сертификатом, иначе на таможне будут вопросики).

Как добраться: долететь до Мадагаскара можно минимум с одной пересадкой (например, в Аддис-Абебе), билеты стоят от 198 тысяч рублей туда и обратно, с двумя или тремя – от 136 тысяч рублей, но дорога растянется почти на двое суток.

Меры безопасности: противомалярийная профилактика обязательна. Купаться лучше на западном побережье, в лагунах и у коралловых рифов – туда почти не заплывают акулы.



Кабо-Верде



На родину певицы Сезарии Эворы туристы приезжают в первую очередь за удивительными подводными красотами. Дайвинг здесь – главное развлечение: под водой можно увидеть затонувшие корабли, гроты, рифы, скалы, осьминогов, крабов и другую живность. Океанские волны привлекают и серферов, на побережье много школ и дайв-центров. Далекие от спорта путешественники любят Кабо-Верде за поистине первобытную природу, которая сочетается здесь с вполне европейским уровнем сервиса.

Как добраться: долететь до Праи можно за 96 тысяч рублей туда и обратно с парой пересадок (в Ереване, Касабланке, Париже, Милане и/или Лиссабоне).

Меры безопасности: вакцинация необязательна, но власти страны рекомендуют прививки от гепатита А и В, тифа, холеры, полиомиелита, столбняка и желтой лихорадки.



Намибия

Намибия – самая богатая и потому безопасная страна на континенте. Европейцы открыли ее только в 1878 году, и с тех пор она практически не участвовала ни в каких конфликтах. Здесь куча национальных парков и древностей: наскальные рисунки Дамараленда, окаменевшие 300 миллионов лет назад деревья, петроглифы на скалах Уайт-Леди, огромный каньон Фид-Ривер (второй по величине после Колорадского) и множество возможностей для альпинизма и трекинга.

В отличие от других африканских стран, здесь довольно неплохие дороги и даже есть свой туристический поезд The Desert Express, который катается от столицы Виндхука до города Свакомпунд и останавливается в самых интересных местах.

Как добраться: долететь до Виндхука можно с одной пересадкой в Аддис-Абебе за 96 тысяч рублей.

Меры безопасности: никакие прививки не нужны, только панамка и солнцезащитный крем.