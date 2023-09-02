Ненадолго, но бесплатно: все о новой возможности посетить Эфиопию

Ethiopian Airlines сообщила о расширении программы стоповера (англ. stopover – "долгая пересадка") для туристов, путешествующих через Аддис-Абебу. Теперь стоповер гарантированно предоставляется всем желающим, чей транзит через столицу Эфиопии от 8 до 24 часов. При этом не имеет значения, вынужденная ли это пересадка, или вы специально купили такие билеты. Рассказываем самое главное о новинке.

По словам представителей авиакомпании Ethiopian Airlines, опция стоповера уже была, но не было удобных рейсов, чтобы ею воспользоваться. И так как у россиян есть интерес к этому направлению, решено дать им возможность летать из Москвы с длинной стыковкой в Аддис-Абебе.

Что включено и как воспользоваться

Стоповер, как обещают в авиакомпании, гарантированно предоставляется всем пассажирам, путешествующим через Аддис-Абебу со стыковкой от 8 до 24 часов. Стоповер будет отмечен в строке расчета стоимости билета (Fare calculation) индикатором S70.00ET. Если вы сомневаетесь, что все оформили правильно, имеет смысл обратиться в авиакомпанию и попросить менеджера помочь, но сделать это нужно не позднее чем за 72 часа до вылета.

Предложение включает в себя размещение в отеле, трансфер туда и обратно и двухразовое питание. Ваучер на размещение выдают на стойках регистрации в Домодедово, а экскурсии по городу можно заказать на сайте московского офиса авиакомпании и оплатить в рублях российской картой.

Билет до Бангкока со стоповером в Аддис-Абебе обойдется от 60 тысяч рублей в одну сторону, примерно в ту же сумму – до Сингапура, а до Занзибара – от 51 тысячи рублей.

Правила въезда и безопасность

Виза в Эфиопию, если вы путешествуете по программе стоповер, не нужна. Все ковидные ограничения также отменены, ПЦР-тест и сертификат о вакцинации больше не требуются.

Официально для посещения Эфиопии не требуют прививку от желтой лихорадки, но очень рекомендуется ее сделать, так как эта страна входит в список ВОЗ эндемичных этой заразе. Если вы соберетесь на юг страны, например в долину реки Омо (во время стоповера это сделать вряд ли получится, так как расстояние от столицы – почти 500 километров, но вдруг!), то также рекомендуется противомалярийная профилактика.

Эфиопия считается довольно безопасной страной, по крайней мере, в столице и ее туристических кварталах. Самый распространенный криминал здесь – мелкие карманные кражи, так что стоит быть особенно бдительными на вокзалах и рынках, не "светить" дорогими телефонами и крупными суммами денег, а также держаться подальше от толп детей, продающих жвачку и другие мелочи: они обычно "работают" на отвлечение внимания, пока их "коллеги" постарше обчищают ваши карманы.

Что посмотреть в Аддис-Абебе за сутки



Дальше столицы за сутки вряд ли уедешь, так что рекомендуем сосредоточиться на колоритных красотах Аддис-Абебы. Все самое интересное находится в центре, поэтому далеко ездить не придется.

В первую очередь стоит сходить в Этнографический музей, расположенный в роскошном дворце бывшего императора. Здесь можно увидеть множество предметов быта разных эпох – от игрушек и одежды до погребальных стел и предметов культа. Стоит обратить внимание на богатую коллекцию икон, особенно на темнокожего Христа.

В Национальном музее тоже интересно, здесь выставлены огромный трон императора Хайле Селассие из резного дерева и останки человекоподобного гоминида, которым более 3 млн лет.

Главный храм Эфиопии – собор Святого Георгия – отличается яркой росписью внутри, здесь есть свой памятник Пушкину, который напоминает об эфиопских корнях великого русского поэта, а за сувенирами стоит идти на рынок "меркато", где торгуют яркими рубахами, серебряными украшениями, сандалиями и, разумеется, кофе.