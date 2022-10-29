Названы самые живописные места, где можно поработать волонтером

Устроиться волонтером – отличный способ увидеть красивые места и в то же время помочь тем, кто в этом нуждается. Гладить собак на Камчатке и собирать мед на Алтае – все это можно делать с минимальными затратами со своей стороны, оплачивая только дорогу. Рассказываем, в каких регионах страны ждут неравнодушных людей, готовых помочь природе.

Красноярский край

Что делать: патрулировать леса вместе с опытными инструкторами проекта и фиксировать нарушения.

Кто нужен: совершеннолетние граждане, которых не пугает ночевка в палатке. Желательно уметь ориентироваться в лесу.

Когда ехать: два выезда в месяц на два дня, до декабря 2022 года.

Сколько денег: оплаты не предусмотрено, как и взноса со стороны волонтеров. Билет до Красноярска нужно купить за свой счет, до леса организаторы довезут сами.

Экоактивисты некоммерческой организации "Казыр" ждут добровольцев, которые помогут им сохранить таежные леса. Поддержка волонтеров нужна, чтобы отследить максимум ущерба природе – от свалок мусора до незаконной вырубки и лесных пожаров. Информацию о нарушениях активисты передают в министерство экологии Красноярского края.



Камчатка

Что делать: ухаживать за собаками.

Кто нужен: мужчины и женщины от 20 до 40 лет.

Когда ехать: помощники необходимы круглый год, на данный момент прием заявок до 15 декабря 2022 года.

Сколько денег: жильем и питанием обеспечат, проезд за свой счет.

В питомнике "Камрест" сейчас живут 40 ездовых собак и северный олень, для ухода за ними всегда нужны дополнительные руки. Волонтеров здесь ждут надолго – лучше минимум на месяц. На более короткий срок будут рады уникальным специалистам (какие именно нужны в данный момент, необходимо уточнить у организаторов). Работа, как правило, связана с физическим трудом: строить домики для обитателей питомника, ремонтировать то, что сломалось, кормить и вычесывать собак, выгуливать их и убираться в будках. Волонтеров покорят красивейшие места и приятная атмосфера в команде.



Онежский полуостров

Фото: РИА Новости/Илья Тимин

Что делать: изучать суровую северную природу, нумеровать деревья, искать редкие растения и животных, ловить рыбу, готовить еду, следить за костром.

Кто нужен: мужчины и женщины от 16 до 60 лет, непьющие и некурящие.

Когда ехать: круглый год, прием заявок в любое время.

Сколько денег: волонтерам не платят, добираться до Архангельска за свой счет, до тайги – тоже (маршрутка – около 800 рублей). Проживание – в заброшенных вагончиках бесплатно, в более цивилизованном месте – за свой счет (от 700 рублей в сутки).

Все желающие могут приехать на любой срок, жить предстоит на берегу Белого моря посреди еловых лесов. С собой разрешают взять собаку, но с одним условием – за ней необходимо пристально следить, чтобы она не убежала в чащу к волкам. При желании есть опция поучаствовать в научных исследованиях и выступить соавтором статей.

Новосибирск

Что делать: строить "Парк сапсерфинга".

Кто нужен: мужчины и женщины от 18 до 40 лет.

Когда ехать: с 25 мая до 25 сентября 2023 года, прием заявок – до 20 мая 2023 года, приехать можно на любой срок от одного дня.

Сколько денег: все бесплатно, включая проживание, питание и тренировки на сапах, оплатить нужно только проезд до Новосибирска.

Волонтерам предстоит участвовать в строительстве "Парка сапсерфинга" с нуля. Работы будет немало: повесить гамаки, посадить растения, построить нужную инфраструктуру и красиво это все украсить. Особенно это предложение должно заинтересовать творческих людей: так как окончательного дизайн-проекта пока нет, фантазию позволят проявить от всей души. В свободное время можно сколько угодно кататься на сапбордах, а если не умеете – без проблем научат.

Горный Алтай

Что делать: работать на пасеке в селе Манжерок, качать мед, собирать травы.

Кто нужен: мужчины и женщины от 18 до 60 лет, с прививкой от клещевого энцефалита и без аллергии на мед.

Когда ехать: с 15 апреля по 15 августа 2023 года, минимум на 10 дней, прием заявок – до 15 августа 2023 года.

Сколько денег: проживанием и питанием обеспечат, оплатить нужно только проезд.

Пасека находится в горах на берегу ручья, в 10 километрах от села Манжерок. Благ цивилизации здесь минимум: вместо электричества – генератор, который запускают по необходимости, мобильный интернет с перебоями, но есть. Волонтеры смогут полюбоваться потрясающими видами на горы и насладиться единением с природой. Хозяева пасеки организуют бесплатную автопрогулку по живописным окрестностям. Помимо работы с медом, предстоит потрудиться в огороде и помочь по хозяйству. Всего волонтеры заняты на пасеке около четырех часов в день.

