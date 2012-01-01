Турэксперт Васильева перечислила необычные отели по всей России на майские

Как сделать так, чтобы майские точно запомнились? Выбрать максимально странный отель. Турэксперт Екатерина Васильева рассказывает о самых необычных вариантах в разных регионах России, где еще есть шанс забронировать место.

Хостел "Узник", Тобольск

Хостел "Узник" располагается на территории Тюремного замка рядом с Тобольским кремлем. Раньше здесь была каторжная тюрьма, которую за особо суровые условия содержания заключенных прозвали Тобольским централом. Арестанты сами заготавливали дрова, готовили еду и лечили заболевших коллег по несчастью.

В этих стенах отбывали заключение Николай Чернышевский и Федор Достоевский, а сегодня там может переночевать любой желающий. Хостел небольшой – всего на 16 коек, есть общий туалет и душ, а в кафе неподалеку подают завтрак. Если острых ощущений от ночевки на "шконке" и вида из окна на расстрельную стену не хватило, можно переночевать под стражей в полной изоляции и сходить на тематическую экскурсию о системе наказаний в Сибири.

Как добраться: сначала самолетом до Тюмени (чуть меньше трех часов в одну сторону и от 14 тысяч рублей за билеты туда и обратно), потом на поезде до Тобольска – еще 3–4 часа и от 1 000 рублей за билет в одну сторону.

Сколько стоит: койко-место – 700 рублей в сутки с человека, с завтраком – 1 200 рублей. Бронировать лучше заранее, так как хостел маленький, а желающих много, но зато цены на выходные и праздничные дни не поднимают. На данный момент все забронировано, но брони иногда отменяют, нужно следить.

Экоотель "Хоббитлэнд", Московская область, Можайский район

Специально для поклонников вселенной Толкиена в лесу на берегу озера построили целую деревню хоббитов. Домики с круглыми окнами, расположенные в холмах и частично под землей – все выглядит прямо как в кино. Для желающих есть подземная "хоббичья" баня, для компаний побольше – коттеджи и баня "для людей". Фотогеничность и кинематографичность не единственное достоинство этого места: домики находятся довольно далеко друг от друга, и здесь очень тихо – самое то для отдыха от шумного города.

Как добраться: на электричке с Белорусского вокзала до Можайска – около 2 часов в пути и 433 рубля за билет в одну сторону, а оттуда еще 20 минут на такси.

Сколько стоит: хобби-домик на двоих в майские праздники обойдется от 6 500 рублей в сутки.

Hippy Hotel, Московская область, поселок Калининец

Фото: vk.com/Глэмпинг Hippy Hotel

Необычный глэмпинг в Подмосковье: здесь туристы живут в автобусах. Каждый домик-автобус рассчитан на двух человек и расположен так, что других постояльцев вы вряд ли увидите, если сами этого не захотите. У каждого автобуса есть своя небольшая терраса с шезлонгами и мангал, а в общей зоне – душ, холодильник, кофе-машина и баня – тоже, кстати, автобус.

Как добраться: на автобусе № 569 от метро "Саларьево" до поселка Калининец (час в пути и 112 рублей за билет в одну сторону), оттуда 40 минут пешком или 5 минут на такси.

Сколько стоит: маленький автобус на двоих в майские праздники – от 9 700 рублей в сутки

Stadium, Казань

Фото: vk.com/Hotel People Stadium

Мечта любого футбольного болельщика – переночевать на настоящем стадионе. Отель расположен прямо на стадионе "Ак Барс Арена" и готов принять гостей в любой день, когда тут не проводятся крупные важные матчи. Из каждого номера есть прямой выход на трибуны и открывается панорамный вид на стадион, а внутри в качестве оформления интерьера – герб одного из топовых футбольных клубов мира.

Как добраться: самолетом до Казани – 1,5 часа в одну сторону и от 8 тысяч рублей за билеты туда и обратно, на поезде – с Казанского вокзала, около 12 часов в пути и от 1 600 рублей за билет в одну сторону.

Сколько стоит: на даты майских праздников доступны сейчас только номера категории "бизнес" с балконом – от 13 тысяч рублей в сутки на двоих.

Приют LeapRus, Эльбрус

Фото: vk.com/Высокогорный приют LEAPRUS на Эльбрусе 3912м

Вариант для тех, кто не боится высоты. Этот высокогорный приют расположен на южном склоне Эльбруса на высоте почти четыре тысячи метров над уровнем моря. В хостеле 24 спальных места – по 12 в каждом из двух модулей. Кроме них, есть гардероб и кладовая для рюкзаков и разного горнолыжного снаряжения, а также кают-компания с панорамным окном вдоль всей стены, где можно поесть и отдохнуть. Каждому гостю выдают спальный мешок и ски-пасс на один спуск/подъем. Кататься, разумеется, необязательно, можно просто любоваться горными видами и смотреть, как катаются другие.

Как добраться: самолетом до Минеральных Вод (около 3,5 часа в одну сторону и от 12 000 рублей за билеты туда и обратно), далее на маршрутке до села Терскол (еще 3,5 часа и примерно 1 600 рублей в одну сторону), а оттуда полчаса на такси.

Сколько стоит: койко-место от 5 100 рублей с человека в сутки.