Эксперт назвала фейком "требования" к отелям в Турции не селить россиян

25 апреля в СМИ появилась информация о требовании к турецким отелям не заселять россиян. Отмены бронирования якобы добивается местный представитель одного из крупных европейских туроператоров TUI Tantur. При этом информация идет вразрез с планами местных властей сохранить поток туристов из РФ, а специалисты называют подобные публикации фейками. Разбираемся, как на самом деле обстоят дела с бронированием путевок в Турцию и есть ли требования "отменить" россиян в других странах.



Нежеланные гости?

Туроператоры из стран Балтии, которые отправляют туристов через турецкую компанию TUI Tantur, якобы предъявили ей ультиматум: в отелях, где будут отдыхать прибалты, не должно быть россиян. После этого TUI Tantur отправила это требование в местные гостиницы, утверждает портал "Турпром" со ссылкой на газету Turizmgazetesi. Издание пишет, что мера будет действовать до 31 мая с возможностью продлевать ее ежемесячно.

В целом сложившуюся ситуацию с российскими туристами турецкие отельеры якобы называют "расистским туристическим безумием". По данным СМИ, к ним приходят письма из Европы, авторы которых угрожают владельцам гостиниц антирекламой за обслуживание гостей из РФ.

"Если к вам в отель приедут русские, мы не приедем; если увидим русских, то будем бойкотировать ваш отель. А еще напишем друзьям в Германии и скажем: не ездите! Напишите, что вы на украинской стороне, иначе мы не вернемся к вам", – сказано в одном из писем.

Появившаяся в СМИ информация не соотносится с заявлениями турецких властей, которые в условиях санкций хотят сохранить поток туристов из России. Для этого местные министерства уже согласовали и утвердили специальную дорожную карту, а в Анталье будет создана уже вторая авиакомпания специально под перевозки российских туристов (управление гражданской авиации Турции выдало ей предварительное разрешение).

Кроме того, российские крупные туроператоры ANEX Tour и "Интурист" объявили о расширении полетной программы в Турцию из регионов, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Кроме рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, улететь на популярные курорты можно будет из Калининграда, Омска, Перми, Тюмени, Челябинска и Сургута.

Россиян ждут!

В распоряжении СМИ оказалось письмо, которое турецкие отели получили от финансового менеджера Tantur, объяснила Москве 24 исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова. Эта компания принимала туристов от партнеров, у которых есть подпавший под санкции российский учредитель, отметила она. "Поэтому турецкая компания Tantur в этом письме сообщила о приостановке контрактов с тремя компаниями: российской TT Travel LCC, латвийской TT Baltics SIA и кипрской Borublita Holdings Limited", – объяснила эксперт.





Наталия Осипова исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) В этом письме вообще не говорится о российских туристах. Не выдвигается никаких условий и ультиматумов. Это касается только Tantur, отелей и их финансовых отношений с этими тремя компаниями.

Звонков в Альянс туристических агентств по Турции очень много, желание россиян отдохнуть там не снижается, и местные курорты так же готовятся к приему российских гостей. "Мы постоянно общаемся с отельерами из Турции. Там вообще нет никаких признаков русофобии, обстановка спокойная. Наших туристов ждут с большим нетерпением", – сказала Осипова.

Комментируя информацию СМИ о якобы поступающих в турецкие отели письмах из Европы с требованиями не заселять россиян, она отметила, что лично ей о подобных ситуациях ничего не известно. Кроме того, подобные сведения никогда не подтверждал никто из ее коллег. При этом она не исключила, что отдельные частные лица лично от себя могут писать такие письма и выдвигать ультиматумы.



Наталия Осипова исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Но даже если такое и есть, отели Турции не будут к этому прислушиваться и серьезно это воспринимать. Мы все знаем, что президент республики сказал, что любые столкновения и провокации будут очень серьезно преследоваться.

Ситуации, когда турецкие отели в этом сезоне поднимают цены, нет, говорит эксперт. В то же время стоимость тура выросла из-за того, что с учетом полетных ограничений увеличилось время в пути. "Кроме того, любое колебание валюты сказывается на цене тура. Но заметного удорожания мы пока не видим", – подчеркнула она.

Официально о своих намерениях временно не обслуживать российских туристов пока сообщила только испанская сеть отелей RIU, напомнила Осипова. Больше подобных примеров нет. В странах, которые подтвердили готовность принимать российских туристов, нашим путешественникам будет доступна вся инфраструктура.

В свою очередь, на сайте АТОР сообщается, что одна из упоминаемых в письме фирм TT Travel LCC – это юрлицо российского туроператора FUN&SUN. В компании подтвердили, что их клиенты заселяются в турецкие отели без проблем, все программы выполняются по расписанию. FUN&SUN с недавних пор не сотрудничает с Tantur, поэтому даже теоретически гостиницы не могут получать через нее бронирования, отметили в ассоциации.

"Не видим в связи с проблемами Tantur каких-либо угроз для наших туристов", – сообщил один из топ-менеджеров FUN&SUN, чьи слова приводятся на сайте АТОР.

В ассоциации также уточнили, что две другие компании, упоминаемые в письме, отправляли в Турцию на отдых туристов не из России: TT Baltics SIA – из Латвии, Литвы, Эстонии, а Borublita Holdings Limited – из многих других стран, в том числе из Белоруссии, Казахстана.

Информацию об ультиматумах к турецким гостиницам также не подтвердил руководитель отдела продаж и маркетинга сети Crystal Hotels Сами Йылмаз. Он заявил, что ситуация касается только подразделения туроператора TUI, сообщает РИА Новости. Речи о том, что все отели просят отменить брони российских туроператоров, не идет, подчеркнул Йылмаз.