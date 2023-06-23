Выгоды не ждать? Как изменится стоимость отдыха в Турции после падения лиры

23 июня стоимость турецкой лиры обновила исторический минимум: курс доллара впервые поднялся выше 25 лир. Это произошло после того, как местный ЦБ повысил ключевую ставку почти в два раза. Разбираемся, повлияет ли это на стоимость отдыха на популярных турецких курортах.

Отрицательный рекорд

Центральный банк Турции 22 июня принял решение впервые за более чем два года повысить ключевую ставку, причем сразу с 8,5 до 15%. По мнению регулятора, это необходимо, чтобы замедлить инфляцию в стране. В итоге национальная валюта начала падать и на следующий день преодолела отметку в 25 лир за доллар.

Несмотря на экономические потрясения, жители Турции не ожидают резкого изменения стоимости на товары и услуги. По словам предпринимательницы Евгении Нечаевой, последние полтора года цены в стране только растут. "Дорожает буквально все – от продуктов питания и услуг, до автомобилей и недвижимости", – рассказала она Москве 24.





Евгения Нечаева предприниматель из Турции Например, одежда, которая еще недавно стоила 200 лир, сейчас продается за 700–1000. За творожный сыр, который мы покупали регулярно за 6 лир, теперь просят 30. Рост цен наблюдается на детские сады, школы, услуги парикмахеров, косметологов.

По словам Евгении, предприниматели давно привыкли к экономическим волнениям и поэтому перешли на оплату труда в долларах и евро. "Даже мастер по волосам или визажист будет брать оплату в валюте. Таким образом, мы не так сильно ощущаем эти перепады", – рассказала жительница республики.

Блогер из Турции Ксения Липшина тоже считает, что обвал национальной валюты не приведет к резким изменениям уровня жизни в одну и в другую стороны.





Ксения Липшина блогер из Турции Еще пару лет назад 900 лир на карте ощущалось как девять тысяч рублей. Сейчас – как 900 рублей. Так что свежие новости нас не пугают.

По словам Ксении, с 23 июня в некоторых городах республики стоимость такси повысилась на 25%. Плата за километр теперь составляет 20 лир вместо 14. "Видимо, это как раз связано с курсом", – предположила она.

Отдыхать станет дешевле?

Падение лиры не повлияет на стоимость отдыха в Турции, рассчитывать на выгоду от курсовой разницы россиянам точно не следует. Об этом Москве 24 рассказала эксперт по туризму, руководитель турагентства Августина Зарипова.





Августина Зарипова эксперт по туризму, руководитель турагентства Мы наблюдаем нонсенс: лира падает, все должно дешеветь, но вместо этого, наоборот, дорожает раза в полтора – отдых, перелет, трансфер, отели. И если раньше блюдо в кафе в переводе на наши деньги стоило 200 рублей, то сейчас – 500.

По словам эксперта, с января 2023 года турецкие гостиницы повысили цену для туристов из России на 20% по сравнению с прошлым сезоном. Они объяснили это тем, что правительство страны ввело новый налог для отельеров. "Но как выяснилось позже, для европейцев стоимость сохранилась на прежнем уровне", – рассказала Зарипова.

По ее мнению, представители местной туротрасли поняли, что россияне все равно поедут в республику, так как не смогут отдохнуть во многих других странах в этом году.

"Сейчас минимальный бюджет на отдых в Турции в трех-четырехзвездочном отеле на неделю – 60 тысяч рублей за человека. Гостиницы категорией выше – от 100 тысяч, проживание класса люкс – от 200", – пояснила Зарипова.

Эксперт порекомендовала уже сейчас бронировать тур на осень, пока не произошло каких-либо очередных потрясений, которые могли бы повлиять на стоимость отдыха.