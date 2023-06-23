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23 июня, 17:43

Туризм

Выгоды не ждать? Как изменится стоимость отдыха в Турции после падения лиры

23 июня стоимость турецкой лиры обновила исторический минимум: курс доллара впервые поднялся выше 25 лир. Это произошло после того, как местный ЦБ повысил ключевую ставку почти в два раза. Разбираемся, повлияет ли это на стоимость отдыха на популярных турецких курортах.

Отрицательный рекорд

Фото: 123RF/johan10

Центральный банк Турции 22 июня принял решение впервые за более чем два года повысить ключевую ставку, причем сразу с 8,5 до 15%. По мнению регулятора, это необходимо, чтобы замедлить инфляцию в стране. В итоге национальная валюта начала падать и на следующий день преодолела отметку в 25 лир за доллар.

Несмотря на экономические потрясения, жители Турции не ожидают резкого изменения стоимости на товары и услуги. По словам предпринимательницы Евгении Нечаевой, последние полтора года цены в стране только растут. "Дорожает буквально все – от продуктов питания и услуг, до автомобилей и недвижимости", – рассказала она Москве 24.

Например, одежда, которая еще недавно стоила 200 лир, сейчас продается за 700–1000. За творожный сыр, который мы покупали регулярно за 6 лир, теперь просят 30. Рост цен наблюдается на детские сады, школы, услуги парикмахеров, косметологов.
Евгения Нечаева
предприниматель из Турции

По словам Евгении, предприниматели давно привыкли к экономическим волнениям и поэтому перешли на оплату труда в долларах и евро. "Даже мастер по волосам или визажист будет брать оплату в валюте. Таким образом, мы не так сильно ощущаем эти перепады", – рассказала жительница республики.

Блогер из Турции Ксения Липшина тоже считает, что обвал национальной валюты не приведет к резким изменениям уровня жизни в одну и в другую стороны.

Еще пару лет назад 900 лир на карте ощущалось как девять тысяч рублей. Сейчас – как 900 рублей. Так что свежие новости нас не пугают.
Ксения Липшина
блогер из Турции

По словам Ксении, с 23 июня в некоторых городах республики стоимость такси повысилась на 25%. Плата за километр теперь составляет 20 лир вместо 14. "Видимо, это как раз связано с курсом", – предположила она.

Отдыхать станет дешевле?

Фото: depositphotos/grigvovan

Падение лиры не повлияет на стоимость отдыха в Турции, рассчитывать на выгоду от курсовой разницы россиянам точно не следует. Об этом Москве 24 рассказала эксперт по туризму, руководитель турагентства Августина Зарипова.

Мы наблюдаем нонсенс: лира падает, все должно дешеветь, но вместо этого, наоборот, дорожает раза в полтора – отдых, перелет, трансфер, отели. И если раньше блюдо в кафе в переводе на наши деньги стоило 200 рублей, то сейчас – 500.
Августина Зарипова
эксперт по туризму, руководитель турагентства

По словам эксперта, с января 2023 года турецкие гостиницы повысили цену для туристов из России на 20% по сравнению с прошлым сезоном. Они объяснили это тем, что правительство страны ввело новый налог для отельеров. "Но как выяснилось позже, для европейцев стоимость сохранилась на прежнем уровне", – рассказала Зарипова.

По ее мнению, представители местной туротрасли поняли, что россияне все равно поедут в республику, так как не смогут отдохнуть во многих других странах в этом году.

"Сейчас минимальный бюджет на отдых в Турции в трех-четырехзвездочном отеле на неделю – 60 тысяч рублей за человека. Гостиницы категорией выше – от 100 тысяч, проживание класса люкс – от 200", – пояснила Зарипова.

Эксперт порекомендовала уже сейчас бронировать тур на осень, пока не произошло каких-либо очередных потрясений, которые могли бы повлиять на стоимость отдыха.

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