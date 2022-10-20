Эксперты назвали причины упразднения Ростуризма

С 20 октября в РФ расформировали Федеральное агентство по туризму (Ростуризм). Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Функции, которые выполняло ведомство, возьмет на себя Минэкономразвития. Разбираемся, как после этого будет развиваться отечественная туриндустрия и повлияет ли оптимизация на отдых россиян.



Лучшие практики Ростуризма сохранятся

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

В указе, подписанном президентом, говорится, что Ростуризм расформировали по ряду причин. В частности, чтобы оптимизировать структуры органов государственной власти. Полномочия агентства с сегодняшнего дня начнет выполнять Минэкономразвития. В том числе оно будет заниматься надзором за работой туроператоров.

Как к правопреемнику к министерству также переходят судебные обязательства Ростуризма. При этом вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко продолжит курировать туристическую сферу в правительстве. Сам он заявил, что решение президента поможет сконцентрироваться на приоритетах отрасли.





Дмитрий Чернышенко вице-премьер РФ Лучшие практики, наработанные Ростуризмом, опыт и компетенции Минэкономразвития позволят не только сохранить, но и нарастить темпы достижения поставленных президентом и председателем правительства целей.

Чернышенко также поблагодарил главу Ростуризма Зарину Догузову за серьезный вклад в развитие туристической индустрии. Вице-премьер РФ выразил уверенность, что она и дальше будет трудиться на благо отрасли.

Ранее изменения в структуре Минэкономразвития утвердил Михаил Мишустин. После передачи ведомству функций Ростуризма число заместителей министра экономического развития увеличилось до 12 с бывших 11, количество департаментов – с 35 до 37.



Перспективы на будущее

Никаких системных провалов в отрасли после упразднения Ростуризма не будет, завил Москве 24 вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. Все функции расформированного ведомства сохранятся и перераспределятся в структуре Минэкономразвития, отметил он. В связи с этим туристы не пострадают.

"По потенциалу министерство более значимо, чем агентство. Для реализации программ и национального проекта ресурсов у них больше. В то же время в таком огромном министерстве есть опасность затеряться. Можно оказаться далеко не на первых ролях", – говорит Барзыкин.

Спрос с Минэкономразвития по достижению всех поставленных президентом целей в сфере туризма будет большим. Финансирование на их выполнение утверждено, указал эксперт.





Юрий Барзыкин вице-президент Российского союза туриндустрии Такая реорганизация не оценка недостатков в работе Ростуризма. Сделано им было очень немало. Скорее всего, это общее видение оптимизации структуры управления и исключение дублирующих функций.

Барзыкин напомнил, что с сентября 2018 по июнь 2020 года Ростуризм уже находился под кураторством Минэкономразвития. После агентство до дня расформирования работало под контролем правительства РФ. "Тогда его статус был повышен. Но сейчас время другое, и экономическое, и политическое. Процессы оптимизируются, поэтому и принято такое решение. Кураторство нацпроекта и других программ со стороны правительства будет сохранено", – заключил эксперт.

Руководитель направления "Финансы и экономика" Института современного развития Никита Масленников в разговоре с Москвой 24 назвал упразднение Ростуризма вполне логичным решением.

"Минэкономразвития курирует инвестиционные процессы. Сегодня развитие внутреннего туристического рынка без инвестиций в туристическую инфраструктуру невозможно. Если людей хотят куда-то привлечь, сначала там надо что-то построить. Поэтому передача функций логична", – подчеркнул он.

Кроме того, Минэкономразвития активно участвует в разработке тарифной политики на авиа- и ЖД-транспорт, что также немаловажно для развития туристической отрасли. Когда вся работа по конкретной индустрии находится в одних руках, процессы идут гораздо эффективнее, считает Масленников.

"Нужно заниматься тарифной политикой с упором на семейные предложения. В первую очередь с руки такие вопросы ставить в Минэкономразвития, которое занимается этим вопросам более широко. Но возникал еще и Ростуризм – зачем нужно третье звено?" – рассуждает эксперт.





Никита Масленников руководитель направления "Финансы и экономика" Института современного развития Внутренний туристический рынок обладает колоссальным потенциалом. Это еще и вопрос развития российских регионов. Этот комплекс вопросов перевешивает все опасения из-за упразднения Ростуризма.

Развивая свой туристический рынок и делая его привлекательным для собственных граждан, в перспективе Россия повысит международный статус. Она станет еще более привлекательной для иностранных путешественников. Это должно настраивать на умеренно оптимистический лад, заключил Масленников.

