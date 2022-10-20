Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Михаил Мишустин добавил Минэкономразвития еще одного замминистра в связи с передачей ведомству функций Ростуризма. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Теперь в министерстве экономического развития числится 12 замминистров. При этом увеличилось и число департаментов. Их стало 37 вместо 35.

Ранее Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма с передачей функций ведомства Минэкономразвития.

Такое решение приняли для совершенствования государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности, повышения эффективности развития туристской индустрии и оптимизации структуры федеральных органов государственной власти.



Путин подписал указ об упразднении Ростуризма

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!