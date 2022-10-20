11:47Политика
Мишустин добавил Минэкономразвития еще одного замминистра
Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента
Михаил Мишустин добавил Минэкономразвития еще одного замминистра в связи с передачей ведомству функций Ростуризма. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Теперь в министерстве экономического развития числится 12 замминистров. При этом увеличилось и число департаментов. Их стало 37 вместо 35.
Ранее Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма с передачей функций ведомства Минэкономразвития.
Такое решение приняли для совершенствования государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности, повышения эффективности развития туристской индустрии и оптимизации структуры федеральных органов государственной власти.
Путин подписал указ об упразднении Ростуризма
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