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16:58

Туризм

Майский ажиотаж: гиды назвали главные экскурсионные тренды Москвы и Петербурга

В Ростуризме отметили повышенный спрос на услуги экскурсоводов на майские выходные. Причем в 2023 году туристы чаще стремятся отдохнуть в мегаполисах, чем в небольших городах. Москва 24 выяснила у гидов, какие прогулки пользуются наибольшим спросом и сколько стоит такой досуг.

Столица готовится к майским

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

После отмены коронавирусных ограничений многие регионы предлагают гораздо больше развлечений, начинает восстанавливаться экскурсионный туризм. Об этом рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"Если посмотреть на майские праздники, то наравне с Краснодарским краем мы видим огромнейший интерес к путешествиям в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Калининград и во многие другие российские города. Это не только пляжный отдых", – рассказал он.

В целом теплая весна – это всегда активное время у столичных гидов. Пользуются спросом абсолютно все форматы экскурсий: групповые и индивидуальные, пешие и автобусные, рассказала Москве 24 гид-культуролог Ирина Буреева.

В основном в столице туристы хотят увидеть красивые, открыточные места – Арбат, ВДНХ, Зарядье. Но если люди в Москве не первый раз, то я стараюсь предложить другие варианты – Замоскворечье, заповедную столицу, парки, Ивановскую горку, а также показывать знаковые точки (Ильинку, Никольскую, Китай-город), но с другой стороны, заходить во дворы.
Ирина Буреева
гид-культуролог

Одна из тенденций последних лет – заинтересованность в экскурсионном отдыхе молодежью. По словам Буреевой, это связано с трудностями с отдыхом за границей: люди, которые путешествовали по Европе, стремятся узнать родной город. "И это стало определенным вызовом для индустрии – заинтересовать хорошо обеспеченную молодежь", – отметила она.

Кроме того, специалист отметила огромный спрос на девичники.

Девушки организуют прогулки с гидом, репортажным фотографом. Как правило, они хотят узнать историю города, зайти в галерею современного искусства, пообедать в модном кафе. Иногда это происходит в формате завтраков с мини-лекцией, после которых начинается прогулка.
Ирина Буреева
гид-культуролог

Еще одна тенденция последних лет – сокращение глубины бронирования, добавила индивидуальный гид Виктория Суркова. В период пандемии, закрытия границ, нестабильной внешнеполитической обстановки люди не стремятся заранее планировать отдых.

"Например, туристы в основном бронируют первые майские выходные. Часто пишут буквально за два-три дня", – отметила Суркова в беседе с Москвой 24.

В целом, по словам гидов, средняя стоимость экскурсии для семьи или для группы людей в Москве – от пяти тысяч рублей.

Кому – Эрмитаж, кому – бандитский Петербург

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Экскурсоводы Санкт-Петербурга также готовятся к наплыву туристов на майские. Однако спрос на услуги все равно меньше, чем в допандемийные годы. Главная причина – небольшое число путешественников из других стран, рассказала Москве 24 индивидуальный гид Алена Терехова.

Какого-то единого тренда нет, туристы выбирают самые разные направления. Большой спрос на мистический или бандитский Санкт-Петербург, некоторые спрашивают про экскурсии по местам Владимира Путина. Часто группы студентов интересуются тематическими экскурсиями, особенно если изучают определенный предмет.
Алена Терехова
индивидуальный гид

По словам Тереховой, примерная стоимость групповой пешеходной экскурсии в Санкт-Петербурге – 700–1 000 рублей с человека. Цена за индивидуальную услугу – от пяти тысяч за полтора часа.

В свою очередь, частный гид Мария Старикова в беседе с Москвой 24 тоже отметила интерес молодых людей к экскурсионным программам.

"Гиды организуют фотопрогулки по знаковым местам, поездки на теплоходах, ночные и гастрономические экскурсии, есть предложения, которые включают походы в бары. Еще одно излюбленное направление у "младшей" аудитории – дворы-колодцы или парадные, где можно сделать эффектные снимки", – отметила Старикова.

Ранее эксперты туриндустрии рассказали, во сколько россиянам может обойтись тур на майские праздники. По словам турагентов, стоимость перелета до Сочи начинается от 15 тысяч. Путевка в Турцию или Египет на двоих обойдется в 150 тысяч рублей.

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