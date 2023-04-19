Майский ажиотаж: гиды назвали главные экскурсионные тренды Москвы и Петербурга

В Ростуризме отметили повышенный спрос на услуги экскурсоводов на майские выходные. Причем в 2023 году туристы чаще стремятся отдохнуть в мегаполисах, чем в небольших городах. Москва 24 выяснила у гидов, какие прогулки пользуются наибольшим спросом и сколько стоит такой досуг.
Столица готовится к майским
После отмены коронавирусных ограничений многие регионы предлагают гораздо больше развлечений, начинает восстанавливаться экскурсионный туризм. Об этом рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в эфире радиостанции "Говорит Москва".
"Если посмотреть на майские праздники, то наравне с Краснодарским краем мы видим огромнейший интерес к путешествиям в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Калининград и во многие другие российские города. Это не только пляжный отдых", – рассказал он.
В целом теплая весна – это всегда активное время у столичных гидов. Пользуются спросом абсолютно все форматы экскурсий: групповые и индивидуальные, пешие и автобусные, рассказала Москве 24 гид-культуролог Ирина Буреева.
Одна из тенденций последних лет – заинтересованность в экскурсионном отдыхе молодежью. По словам Буреевой, это связано с трудностями с отдыхом за границей: люди, которые путешествовали по Европе, стремятся узнать родной город. "И это стало определенным вызовом для индустрии – заинтересовать хорошо обеспеченную молодежь", – отметила она.
Кроме того, специалист отметила огромный спрос на девичники.
Еще одна тенденция последних лет – сокращение глубины бронирования, добавила индивидуальный гид Виктория Суркова. В период пандемии, закрытия границ, нестабильной внешнеполитической обстановки люди не стремятся заранее планировать отдых.
"Например, туристы в основном бронируют первые майские выходные. Часто пишут буквально за два-три дня", – отметила Суркова в беседе с Москвой 24.
В целом, по словам гидов, средняя стоимость экскурсии для семьи или для группы людей в Москве – от пяти тысяч рублей.
Кому – Эрмитаж, кому – бандитский Петербург
Экскурсоводы Санкт-Петербурга также готовятся к наплыву туристов на майские. Однако спрос на услуги все равно меньше, чем в допандемийные годы. Главная причина – небольшое число путешественников из других стран, рассказала Москве 24 индивидуальный гид Алена Терехова.
По словам Тереховой, примерная стоимость групповой пешеходной экскурсии в Санкт-Петербурге – 700–1 000 рублей с человека. Цена за индивидуальную услугу – от пяти тысяч за полтора часа.
В свою очередь, частный гид Мария Старикова в беседе с Москвой 24 тоже отметила интерес молодых людей к экскурсионным программам.
"Гиды организуют фотопрогулки по знаковым местам, поездки на теплоходах, ночные и гастрономические экскурсии, есть предложения, которые включают походы в бары. Еще одно излюбленное направление у "младшей" аудитории – дворы-колодцы или парадные, где можно сделать эффектные снимки", – отметила Старикова.
Ранее эксперты туриндустрии рассказали, во сколько россиянам может обойтись тур на майские праздники. По словам турагентов, стоимость перелета до Сочи начинается от 15 тысяч. Путевка в Турцию или Египет на двоих обойдется в 150 тысяч рублей.