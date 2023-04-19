Майский ажиотаж: гиды назвали главные экскурсионные тренды Москвы и Петербурга

В Ростуризме отметили повышенный спрос на услуги экскурсоводов на майские выходные. Причем в 2023 году туристы чаще стремятся отдохнуть в мегаполисах, чем в небольших городах. Москва 24 выяснила у гидов, какие прогулки пользуются наибольшим спросом и сколько стоит такой досуг.



Столица готовится к майским

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

После отмены коронавирусных ограничений многие регионы предлагают гораздо больше развлечений, начинает восстанавливаться экскурсионный туризм. Об этом рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"Если посмотреть на майские праздники, то наравне с Краснодарским краем мы видим огромнейший интерес к путешествиям в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Калининград и во многие другие российские города. Это не только пляжный отдых", – рассказал он.

В целом теплая весна – это всегда активное время у столичных гидов. Пользуются спросом абсолютно все форматы экскурсий: групповые и индивидуальные, пешие и автобусные, рассказала Москве 24 гид-культуролог Ирина Буреева.





Ирина Буреева гид-культуролог В основном в столице туристы хотят увидеть красивые, открыточные места – Арбат, ВДНХ, Зарядье. Но если люди в Москве не первый раз, то я стараюсь предложить другие варианты – Замоскворечье, заповедную столицу, парки, Ивановскую горку, а также показывать знаковые точки (Ильинку, Никольскую, Китай-город), но с другой стороны, заходить во дворы.

Одна из тенденций последних лет – заинтересованность в экскурсионном отдыхе молодежью. По словам Буреевой, это связано с трудностями с отдыхом за границей: люди, которые путешествовали по Европе, стремятся узнать родной город. "И это стало определенным вызовом для индустрии – заинтересовать хорошо обеспеченную молодежь", – отметила она.

Кроме того, специалист отметила огромный спрос на девичники.





Ирина Буреева гид-культуролог Девушки организуют прогулки с гидом, репортажным фотографом. Как правило, они хотят узнать историю города, зайти в галерею современного искусства, пообедать в модном кафе. Иногда это происходит в формате завтраков с мини-лекцией, после которых начинается прогулка.

Еще одна тенденция последних лет – сокращение глубины бронирования, добавила индивидуальный гид Виктория Суркова. В период пандемии, закрытия границ, нестабильной внешнеполитической обстановки люди не стремятся заранее планировать отдых.

"Например, туристы в основном бронируют первые майские выходные. Часто пишут буквально за два-три дня", – отметила Суркова в беседе с Москвой 24.

В целом, по словам гидов, средняя стоимость экскурсии для семьи или для группы людей в Москве – от пяти тысяч рублей.



Кому – Эрмитаж, кому – бандитский Петербург

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Экскурсоводы Санкт-Петербурга также готовятся к наплыву туристов на майские. Однако спрос на услуги все равно меньше, чем в допандемийные годы. Главная причина – небольшое число путешественников из других стран, рассказала Москве 24 индивидуальный гид Алена Терехова.





Алена Терехова индивидуальный гид Какого-то единого тренда нет, туристы выбирают самые разные направления. Большой спрос на мистический или бандитский Санкт-Петербург, некоторые спрашивают про экскурсии по местам Владимира Путина. Часто группы студентов интересуются тематическими экскурсиями, особенно если изучают определенный предмет.

По словам Тереховой, примерная стоимость групповой пешеходной экскурсии в Санкт-Петербурге – 700–1 000 рублей с человека. Цена за индивидуальную услугу – от пяти тысяч за полтора часа.

В свою очередь, частный гид Мария Старикова в беседе с Москвой 24 тоже отметила интерес молодых людей к экскурсионным программам.

"Гиды организуют фотопрогулки по знаковым местам, поездки на теплоходах, ночные и гастрономические экскурсии, есть предложения, которые включают походы в бары. Еще одно излюбленное направление у "младшей" аудитории – дворы-колодцы или парадные, где можно сделать эффектные снимки", – отметила Старикова.

Ранее эксперты туриндустрии рассказали, во сколько россиянам может обойтись тур на майские праздники. По словам турагентов, стоимость перелета до Сочи начинается от 15 тысяч. Путевка в Турцию или Египет на двоих обойдется в 150 тысяч рублей.