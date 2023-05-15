Сутки ожидания: как задержки рейсов из Турции в РФ сказались на продажах туров

В воскресенье, 14 мая, сотни российских туристов не смогли вовремя улететь из турецкой Антальи из-за отмены и задержки рейсов: вылеты были перенесены более чем на 10 часов. На этом фоне в СМИ начала появляться информация, что между РФ и Турцией приостановили авиасообщение. Разбираемся, что произошло на самом деле и как ситуация скажется на продажах туров.
Отмена за отменой
Самолет компании Turkish Airlines с российскими туристами должен был вылететь из Антальи в Москву 14 мая в 08:30, но рейс перенесли на 13:00. В итоге вылет состоялся только в 21:20.
В тот же день задержался самолет "Аэрофлота": он должен был отправиться в 04:00, но вылет перенесли на 17:20, а потом вовсе отменили. В пресс-службе компании сообщили, что это произошло по техническим причинам. Часть пассажиров пересадили на два следующих рейса, остальных же обещали отправить позже.
Задержки самолетов вызвали скандал в аэропорту – туристы долго требовали представителя компании Turkish Airlines, который "до последнего не выходил", рассказал телеканалу Москва 24 один из пассажиров.
Кроме того, уже 15 мая был отменен вылет из Москвы в Анталью, сообщает газета "Известия". Пассажирам было предоставлено несколько схем, как добраться до турецкого города: транзитным полетом через Стамбул или воспользоваться завтрашним рейсом.
С чем связаны задержки?
На фоне задержек и отмены рейсов в Сети стала распространяться информация, что авиасообщение между Турцией и Россией приостановлено. Однако Генконсульство РФ в Анталье опровергло эти данные.
При этом источник уточнил, что в консульство поступил только один звонок от российских туристов, рейс которых задержался всего на 30 минут.
В ассоциации "Турпомощь" также подчеркнули, что не получали массовых обращений от туристов, сообщил Москве 24 директор организации Александр Осауленко.
По словам эксперта, когда приобретается билет на самолет, то в систему авиакомпаний вносится контактный телефон покупателя, по которому перевозчики выдают оперативную информацию о задержке рейсов. Но российские туристы, как правило, отключают мобильную связь в Турции и пользуются общественным Wi-Fi, а потому узнают о проблемах только в аэропорту.
В целом проблемы с рейсами будут возникать до тех пор, пока ремонтные работы не закончатся. Однако из-за этого не стоит отказываться от поездки в Турцию, уверен Осауленко.
Также стало известно, что генпрокуратура РФ проверит соблюдение прав пассажиров из-за задержки рейсов турецкой авиакомпании Turkish Airlines из Анталии и Москвы.
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