Сутки ожидания: как задержки рейсов из Турции в РФ сказались на продажах туров

В воскресенье, 14 мая, сотни российских туристов не смогли вовремя улететь из турецкой Антальи из-за отмены и задержки рейсов: вылеты были перенесены более чем на 10 часов. На этом фоне в СМИ начала появляться информация, что между РФ и Турцией приостановили авиасообщение. Разбираемся, что произошло на самом деле и как ситуация скажется на продажах туров.



Отмена за отменой

Фото: Москва 24

Самолет компании Turkish Airlines с российскими туристами должен был вылететь из Антальи в Москву 14 мая в 08:30, но рейс перенесли на 13:00. В итоге вылет состоялся только в 21:20.

В тот же день задержался самолет "Аэрофлота": он должен был отправиться в 04:00, но вылет перенесли на 17:20, а потом вовсе отменили. В пресс-службе компании сообщили, что это произошло по техническим причинам. Часть пассажиров пересадили на два следующих рейса, остальных же обещали отправить позже.

Задержки самолетов вызвали скандал в аэропорту – туристы долго требовали представителя компании Turkish Airlines, который "до последнего не выходил", рассказал телеканалу Москва 24 один из пассажиров.





один из пассажиров В итоге, чтобы мы не бунтовали, они решили нас отвезти в отели. Завезли в один – мест не было. Во втором вообще ничего не сказали, и только в третьем отеле нас приняли. Рейс перенесли на 07:30 утра.

Кроме того, уже 15 мая был отменен вылет из Москвы в Анталью, сообщает газета "Известия". Пассажирам было предоставлено несколько схем, как добраться до турецкого города: транзитным полетом через Стамбул или воспользоваться завтрашним рейсом.



С чем связаны задержки?

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

На фоне задержек и отмены рейсов в Сети стала распространяться информация, что авиасообщение между Турцией и Россией приостановлено. Однако Генконсульство РФ в Анталье опровергло эти данные.





представитель Генконсульства РФ в Анталье Эта информация не соответствует действительности. Задержки в аэропорту связаны с ремонтными работами на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Антальи.

При этом источник уточнил, что в консульство поступил только один звонок от российских туристов, рейс которых задержался всего на 30 минут.

В ассоциации "Турпомощь" также подчеркнули, что не получали массовых обращений от туристов, сообщил Москве 24 директор организации Александр Осауленко.





Александр Осауленко директор ассоциации "Турпомощь" Ситуация достаточно простая и скорее не туристическая, а транспортная, связанная со строительными работами в турецких аэропортах. Идут задержки рейсов не только российских компаний. При этом у организованных туристов проблем не возникает – туроператоры заранее информируют их о задержках. У самостоятельных путешественников, безусловно, есть сложности.

По словам эксперта, когда приобретается билет на самолет, то в систему авиакомпаний вносится контактный телефон покупателя, по которому перевозчики выдают оперативную информацию о задержке рейсов. Но российские туристы, как правило, отключают мобильную связь в Турции и пользуются общественным Wi-Fi, а потому узнают о проблемах только в аэропорту.

В целом проблемы с рейсами будут возникать до тех пор, пока ремонтные работы не закончатся. Однако из-за этого не стоит отказываться от поездки в Турцию, уверен Осауленко.





Александр Осауленко директор ассоциации "Турпомощь" Самостоятельным путешественникам в это непростое время я рекомендую пользоваться организованными услугами, чтобы всегда получать помощь от туроператоров. Только что мы провели совещание с представителями отрасли: они отмечают, что продажи туров идут по плану, никаких отмен нет.

Также стало известно, что генпрокуратура РФ проверит соблюдение прав пассажиров из-за задержки рейсов турецкой авиакомпании Turkish Airlines из Анталии и Москвы.