14 мая, 21:12Транспорт
Дипломаты РФ опровергли информацию о прерывании авиасообщения между Москвой и Антальей
Фото: 123RF/soosjozsef
Генконсульство РФ в Анталье опровергает утверждения о прерывании авиасообщения между Москвой и Антальей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на консула диппредставительства.
"Эта информация не соответствует действительности. Задержки в аэропорту связаны с ремонтными работами на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Антальи", – подчеркнул он.
Представитель генконсульства добавил, что 13 мая в ведомство поступали звонки от российских туристов о задержках рейса. Он отметил, что рейс позвонивших задержался всего лишь на пол часа.
Ранее Минтранс РФ сообщал, что Россия и Турция договорились об увеличении объемов авиаперевозок между странами.
По информации ведомства, были подтверждены заявки турецких авиакомпаний на выполнение дополнительных рейсов в Россию с частотой 49 полетов в неделю.
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