Туристы из Москвы и Киева рассказали, как провели отпуск на карантине в Таиланде

Туроператоры рекомендовали туристам из России воздержаться от поездок в Таиланд. Рекомендация связана повышенными рисками получить по прилете положительный тест на коронавирус в сравнении с другими странами. Поговорили с туристами, попавшими в карантинные отели Пхукета, и выяснили, как они проводят свой отпуск.

Карантин за свой счет

Из-за высокого риска получить положительный тест на COVID-19 в Таиланде российские туркомпании стали предлагать альтернативные направления с менее жесткими ограничениями. В частности, Египет, Турцию, ОАЭ, Кубу, Доминиканскую Республику, рассказала исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова. Операторы рекомендуют россиянам не ездить в Таиланд в связи с большими рисками получить положительный тест на COVID-19 по прилете, рассказал представитель агентства OnlineTur.ru Игорь Блинов.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин рассказал Москве 24, что средний процент положительных тестов на COVID-19 у туристов в Таиланде в феврале составляет 4%. При этом среди россиян с 1 по 10 февраля этот показатель достигал 18%, отметил вице-президент РСТ. "Штамм "Омикрон" развивается по миру неравномерно, мы были на пике совсем недавно", – сказал представитель отрасли.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) отмечают, что при положительном тесте на коронавирус туриста отправят на карантин в гостинице за его счет. Расходы на проживание в карантинном отеле могут превышать 200 тысяч рублей, добавили в организации. Опасения россиян в связи со сложившейся ситуацией вызвали падение спроса на авиабилеты в Таиланд.





Дмитрий Горин вице-президент РСТ До пандемии из России в Таиланд еженедельно летали до 46 рейсов, сейчас – шесть. Четыре – из Москвы и два – из регионов.

По информации сервиса Aviasales, за последние семь дней количество бронирований сократилось на 17%, а число поисковых запросов – на 6%.

Обсерваторы по-тайски

Фото: AP Photo/Sakchai Lalit

Киевлянка Мария (имя изменено. – Прим. ред) с мужем и двумя детьми прилетели на Пхукет в начале февраля. Они заселились в отель с повышенным числом привитых среди персонала. Несмотря на это, на 5-й день ПЦР-тест показал положительный результат на коронавирус у всей семьи. В результате украинцев посадили на 10-дневный карантин в тот же отель.





Мария туристка из Киева Условия по карантину серьезные: выходить из номера вообще нельзя, никуда, в бассейн тоже. В итоге мы сидим в номере, работаем, играем. Осталось три дня.

При этом у них были оплачены только первые семь дней проживания в гостинице. Далее семья планировала переместиться на виллу. В запасе у них остался еще месяц отпуска в Таиланде. В результате туристам пришлось доплатить более 16 тысяч бат (37 тысяч рублей) еще за шесть дней в отеле с завтраком.

Пересдавать тесты Мария не стала, поскольку не сомневалась в результатах. "У дочери и у меня симптомы простуды начались еще до сдачи теста. А у мужа и сына симптомы проявились уже после сдачи", – рассказывает девушка.

Остров невезения

Москвичка Евгения вылетела из Москвы в Пхукет 29 января. Однако по прилете первый же ПЦР-тест показал положительный результат на COVID-19.

"Зря я согласилась на повторный тест на следующий же день. Но я была уверена, что мои результаты должны быть отрицательными. 5 400 бат (12,5 тысячи рублей. – Прим. ред.) за ПЦР и трансфер от отеля в больницу и обратно коту под хвост", – сетует туристка. Девушку в этот же день попытались перевести в дорогостоящий карантинный отель. Москвичке озвучили стоимость проживания в специальных гостиницах – от 30 до 70 тысяч бат за 10 дней (70 тысяч бат – 163 тысячи рублей).

Евгении пришлось обратиться к местному русскоязычному адвокату, который помог найти ей приемлемый по цене карантинный отель за 1 800 бат в сутки (около 4 тысяч рублей). За десять дней вышло более 40 тысяч рублей. На поиск гостиницы ушло пять дней, которые она прожила в своем первом отеле. При этом до появления адвоката администрация угрожала переместить девушку в больницу. Оплату за непрожитые дни возвращать отказались.





Евгения туристка из Москвы Карантин прошел тяжело. Нелегко в 30-градусной жаре сидеть, не выходя из номера. Кондиционер работает, но все равно в номере душно. Выходить нельзя даже в коридор, не то что бассейн.

Девушка отметила, что туристы, которые заселялись в дорогостоящие виллы, могли купаться в бассейне и дышать свежим воздухом. "Сдав ПЦР тест, узнав что результат отрицательный, в этот же день вечером купила обратный билет и вернулась домой. Отдых не удался, в Таиланд больше ни ногой", – рассказала москвичка.



"Песочница" и тесты

Фото: AP Photo/Sakchai Lalit

Для въезда вакцинированных иностранных туристов в Таиланд существуют две программы – так называемая "песочница" (Sandbox) и Test&Go. Дмитрий Горин рекомендует российским туристам пользоваться именно "песочницей". Для этого туристам необходимо будет оформить Thailand Pass.

В частности, придется заблаговременно предоставить сертификат о вакцинации, из российских вакцин принимается только "Спутник V". Еще потребуется свидетельство о предоплате двух ПЦР-тестов, которые возьмут по прибытии в Таиланд и на 5-й или 6-й день пребывания. Еще один нужно сдать за 72 часа до вылета.

Правила также обязывают туриста заранее предоставить бронь гостиницы минимум на семь ночей и приобрести страховой полис с покрытием не менее 50 тысяч долларов. После недельного пребывания в выбранной провинции туристы смогут отправляться в любой регион Таиланда. "Программа "песочница" подразумевает, что семь дней турист находится в одной отдельно взятой провинции. Они все популярные, это и Пхукет, и Краби, и Самуи", – говорит Горин.

При этом он рекомендовал во избежание карантина пересдавать положительные ПЦР-тесты, если у туриста нет никаких симптомов. Эксперт указал на случаи ложно-положительных результатов. "Есть факты, когда после повторной сдачи ПЦР-теста он показывал отрицательный результат", – сказал эксперт.

При появлении симптомов простуды незадолго до вылета вице-президент РСТ посоветовал отменить поездку, потому что велика вероятность провести отдых в Таиланде на карантине. Чтобы минимизировать потери, Горин рекомендовал оформлять страховку от невыезда.