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10 октября, 14:46

Туризм

Успеть за три дня: где и за сколько отдохнуть по РФ в ноябрьские праздники

Осенью россиян ждут длинные выходные в честь Дня народного единства – с 4 по 6 ноября. Эксперты туриндустрии уже сейчас отмечают повышенный спрос на туры по России в соответствующие даты. Рассказываем, куда отправиться отдохнуть в нерабочие дни и сколько это будет стоить.

На самолете

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В этом году в честь Дня народного единства россияне не будут работать с 4 по 6 ноября. Выходные выпадают на осенние каникулы в школах, и многие поедут отдыхать вместе с детьми. Поэтому низких цен на туры ждать не стоит – спрос слишком высок, рассказала Москве 24 генеральный директор туристического агентства Светлана Калашникова. Эксперт порекомендовала уже сейчас планировать свой отдых.

"С каждым днем билетов и свободных отелей становится все меньше. Пройдет еще две недели, и мест не останется, в том числе в поездах", – подчеркнула она.

По словам Калашниковой, самое популярное направление в эти дни – Сочи.

Искупаться в море уже не получится, однако там еще будет хорошая погода и есть множество развлечений на любой вкус. В частности, парки, заповедники, дельфинарий, Красная Поляна, дендрарий и многое другое. Стоимость тура на двоих за три дня, куда входит перелет, проживание и питание, – от 50 тысяч рублей.
Светлана Калашникова
генеральный директор туристического агентства

Второе по популярности направление – Калининград. "Там еще не слишком холодно, при этом уже нет такого количества туристов, как летом. Можно погулять по самому Калининграду или поехать в Светлогорск, Зеленоградск. Стоимость турпакета на двоих – от 40 тысяч рублей", – уточнила Калашникова.

Специалист отметила, что если путешествовать с ребенком, то цена тура на любом из направлений возрастает как минимум на 10 тысяч рублей.

Если туристам удастся взять несколько дополнительных выходных в ноябре, то можно отправиться в путешествие по Кавказу. Туда лучше ехать как минимум на пять дней. Об этом Москве 24 рассказал эксперт по внутреннему туризму Владимир Быков.

Путешествие включает прогулки на горной местности, а также посещение крупных городов – Минеральных Вод, Чечни или Махачкалы. Цена за пакетный тур на двоих – от 40 тысяч рублей.
Владимир Быков
эксперт по внутреннему туризму

Кроме того, можно обратить внимание на такое необычное направление, как Мурманская область. В ноябре там продолжается активный сезон северного сияния. Однако стоимость такого тура не дешевая. Цены за турпакеты начинаются от 55 тысяч рублей на двоих.

Близко и бюджетно

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

У жителей столицы на выбор есть множество направлений, куда можно комфортно и быстро добраться на поезде, автобусе или сапсане из Москвы.

Очень популярна в этом плане Казань и Санкт-Петербург, поезда туда идут часто. Трехдневный тур в ноябре обойдется примерно в 30 тысяч на двоих.
Светлана Калашникова
генеральный директор туристического агентства

Не стоит также забывать про объекты Золотого кольца, которые идеально подойдут для короткого путешествия. Например, Ярославль, Кострома и другие города на Волге. Кроме того, можно съездить в Нижний Новгород.

"В летний период путешественники приезжают туда для пеших прогулок, а ноябрь – отличное время, чтобы познакомиться с музеями, храмами. Причем туда можно отправиться и на "Ласточке", билеты стоят в районе 1 000 рублей. Средняя цена за гостиницу на двоих человек с ребенком – пять тысяч рублей", – рассказала Калашникова.

Если брать организованный тур, куда входит трансфер из Москвы, экскурсионная программа и питание, то можно значительно сэкономить.

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