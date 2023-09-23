Поймать момент: лучшие места для прогулок осенью недалеко от Москвы

Золотая осень – время короткое и очень фотогеничное. Тем, кто давно мечтал о красивых кадрах, есть смысл поймать это мгновение. Расскажем о лучших местах, куда стоит поехать за роскошными снимками в это время года.

Плес, Ивановская область

Красотами этих мест вдохновлялся художник Исаак Левитан. И его легко понять: живописные волжские пейзажи, набережная, виды с Соборной горы. Осенью здесь в изобилии кленовые листья, которые украсят любую фотосессию. А после можно угоститься копченым лещом – главной гастрономической достопримечательностью города.

Как добраться: на электричке или поезде с Курского или Восточного вокзала с пересадкой в Иваново. Время в пути – от 6,5 часа, билеты стоят от 1 000 рублей в одну сторону.

Поленово, Тульская область

Главная местная достопримечательность – усадьба Василия Поленова, которую художник проектировал лично. Собственно, практически все здесь он построил и оформил на свой вкус. Даже деревья и цветы высаживал самостоятельно.

Сам домик, похожий на сказочную избушку, сохранился до наших дней практически в первозданном виде. А вокруг него – невероятно красивая волшебная природа. Здесь приятно прогуляться по берегу Оки и в лесу, где по вымощенной булыжником тропинке можно дойти до купели.

Как добраться: электричка Москва – Тула, которая уходит от Курского вокзала, довезет до станции Тарусская. Время в пути займет около 2,5 часа, за билет нужно отдать от 600 рублей в одну сторону. От Тарусской нужно ехать на такси или автобусе по направлению в Велегож или Ланьшино до села Страхово. До усадьбы оттуда около километра пешком.

Вятское, Ярославская область

Вятское первым было включено в Ассоциацию самых красивых деревень России. Сюда приезжают художники со всей страны, аргументируя это тем, что здесь особый, мягкий свет, благодаря которому пейзажи получаются особенно живописными. Повсюду разноцветные купеческие домики с резными наличниками. И обязательно очень много желтых листьев!

Как добраться: сначала нужно доехать до Ярославля, путь от Москвы займет в районе 3,5 часа. Стоимость билетов – от 560 рублей в одну сторону. От Ярославля – на автобусе до Вятского, который довезет до места примерно за 45 минут.

Мураново, Московская область

Одна из немногих хорошо сохранившихся после революции дворянских усадеб, где в разное время жили Евгений Баратынский и семья Федора Тютчева. Особенно красиво здесь именно осенью: липовые и розовые аллеи и пруды, гроздья красного винограда на главном усадебном доме, берег реки Талицы и снопы сена, которые станут отличными декорациями для осенних фото.

Как добраться: путь начнется на электричке от Ярославского вокзала до станции Софрино или Ашукинская. До места поезд довезет примерно за час, стоимость билетов – от 150 рублей в одну сторону. Далее необходимо сесть на автобус № 34 до остановки "Музей "Мураново".

Болдино, Нижегородская область

Предки Александра Сергеевича Пушкина владели этим имением на протяжении 300 лет. И хотя сам великий русский поэт здесь никогда не жил, в Болдино он приезжал за вдохновением. Именно здесь Пушкин закончил роман "Евгений Онегин" (причем сделал он это осенью) и написал многие другие произведения.

Туристов в это время года в Болдино много, но при желании можно найти и уединенные уголки, например в усадебном парке. А самая популярная "фотозона" здесь – Горбатый мостик, перекинутый через пруд.

Как добраться: сначала нужно доехать до Нижнего Новгорода, удобнее всего это сделать на "Ласточке" с Восточного вокзала. Время в пути составит около 4 часов, стоимость билетов – от 1 500 рублей в одну сторону. Далее автобусом до Болдино от автовокзала Щербинки – это еще примерно 4 часа. Билет обойдется от 750 рублей в одну сторону.

Солнечногорск, Московская область

Рядом с этим подмосковным городом расположено красивейшее озеро Сенеж, видами которого вдохновлялся сам Исаак Левитан. Сегодня здесь ловят щуку и карася, а вдоль берега гуляют и катаются по благоустроенным дорожкам. Для романтической фотосессии можно арендовать лодку на местной станции, а сделав несколько кадров, просто полюбоваться красивейшими видами с воды.

Как добраться: на электричке с Ленинградского вокзала или на автобусе от станции метро "Водный стадион". В пути придется провести от 45 минут, стоимость билета – от 210 рублей в одну сторону.