Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

10 сентября, 19:20

Главная / Истории /

Российские туристы рассказали о мерах безопасности на курортах Турции

"Понимаем турок и себя бережем": россияне – о ситуации на курортах Турции
туризм за рубежом общество

Из-за ситуации с коронавирусом в Турции вновь ужесточили правила поведения в общественных местах. В частности, ввели везде обязательный масочный режим, включая парки, улицы, сады, транспорт и пляжи, а также запретили проведение концертов. Российские туристы, находящиеся на турецких курортах, рассказали Москве 24, что там сейчас происходит.

Фото: AP Photo/Emrah Gurel

Усиление мер безопасности

Информация об обязательном ношении масок в общественных местах поступила от МВД Турции 8 сентября. Соответствующее распоряжение разослали по всем турецким провинциям. Кроме того, из-за роста новых случаев заражения коронавирусом был введен запрет на проезд стоя в общественном транспорте.

Также по всей стране вводится запрет на проведение в клубах, отелях, ресторанах и барах концертов. Ранее министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что страна переживает второй пик первой волны коронавируса.

По его словам, случаи инфицирования растут из-за проведения массовых свадебных церемоний и неосторожности на праздниках. Особенно ситуация ухудшилась в Газиантепе, Шанлыурфе, Мардине, Эрзуруме. Вместе с тем российские туристы продолжают выезжать на курорты Турции.

В ресторан – в маске, на пляж – без

Фото: предоставлено Светланой Опариной

Россиянка Светлана Опарина отдыхает с сыном в курортном городе Кемер. В диалоге с Москвой 24 она рассказала, что масочный режим действительно введен в общественных местах Турции, а в некоторых провинциях его не снимали после прохождения пика пандемии. Маски носят в общественном транспорте, ресторанах и магазинах, однако на пляже люди ходят без них.

Никто на пляже не заставляет носить маску. Но при входе в ресторан ее просят надеть. И снимать для приема пищи. Сотрудники отеля просят это сделать, потому что могут прийти проверяющие органы и выписать отелю большой штраф.
Светлана Опарина
турист

Светлана отметила, что на случай коронавируса в их отеле есть номер-обсерватор, но в него никто не заезжал, случаев заболевания COVID-19 не было.

Фото: предоставлено Яной Малиновской

Другая туристка Яна Малиновская, также отдыхающая в Кемере, рассказала, что весь персонал и местные жители за территорией отеля носят маски. При этом туристы средства защиты на улице и пляжах не надевают. Но если в магазине их просят это сделать, то относятся с пониманием и соблюдают меры безопасности.

Все в масках, кроме туристов. Вчера выезжали кататься на скутере, на перекрестке таксист сделал замечание, что мы без масок, и предупредил, что может быть проблема с полицией. Но, когда мы проезжали мимо полиции, нам только улыбнулись.
Яна Малиновская
турист

Из других ограничительных мер Яна отметила закрытие баров и дискотек в 12 ночи и изменение формата работы детских комнат. Теперь они функционируют в сокращенном режиме и не набирают большое количество детей. А тех, кто пришел, делят на группы.

Фото: Instagram/sveta.soil

Россиянка Светлана Соломоненко поделилась, что никакого дискомфорта в связи с ограничениями в Турции не испытывает. "Я слышала, что ужесточили правила, но на пляже никто не носит маски. Их надевают только в магазинах и в отеле, когда накладываешь еду. Мы никаких неудобств не испытываем", – подчеркнула Светлана, отдыхающая в Алании.

Ульяна, находящаяся сейчас в Анталии, также подтвердила, что маску на пляже не требуют, но за пределами отеля носить ее обязательно. Из других мер безопасности девушка перечислила измерение температуры при входе в торговые центры и дезинфекцию лица и рук при входе в отель.

"На каждом шагу в отеле стоят дозаторы с дезинфицирующим средством. Носить маску в такую жару тяжело, нечем дышать. Но это наше здоровье, рисковать никто не хочет! Понимаем турок и себя бережем", – добавила Ульяна.

Фото: предоставлено Анной Черновой

Однако те, кто находится на курорте уже довольно долго, заметили, что туристы стали чуть внимательнее относиться к мерам безопасности. Россиянка Анна Чернова проводит отпуск в Анталии уже третью неделю и говорит, что последние пару дней люди стали чаще надевать маски на улицах.

Люди везде в масках. В автобусы и магазины без них вообще не пускают. И заходить можно только определенному количеству людей. Мы обратили внимание, что в последние несколько дней даже просто на улице прохожие не снимают маски.
Анна Чернова
турист

Анна рассказала, что в магазины одежды одновременно пропускают не более трех человек. Также есть ограничения по количеству покупателей в продуктовых магазинах и количеству пассажиров в общественном транспорте.

Читайте также

Лоскутникова Наталья

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать