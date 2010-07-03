Российские туристы рассказали о мерах безопасности на курортах Турции

Из-за ситуации с коронавирусом в Турции вновь ужесточили правила поведения в общественных местах. В частности, ввели везде обязательный масочный режим, включая парки, улицы, сады, транспорт и пляжи, а также запретили проведение концертов. Российские туристы, находящиеся на турецких курортах, рассказали Москве 24, что там сейчас происходит.



Фото: AP Photo/Emrah Gurel

Усиление мер безопасности

Информация об обязательном ношении масок в общественных местах поступила от МВД Турции 8 сентября. Соответствующее распоряжение разослали по всем турецким провинциям. Кроме того, из-за роста новых случаев заражения коронавирусом был введен запрет на проезд стоя в общественном транспорте.

Также по всей стране вводится запрет на проведение в клубах, отелях, ресторанах и барах концертов. Ранее министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что страна переживает второй пик первой волны коронавируса.

По его словам, случаи инфицирования растут из-за проведения массовых свадебных церемоний и неосторожности на праздниках. Особенно ситуация ухудшилась в Газиантепе, Шанлыурфе, Мардине, Эрзуруме. Вместе с тем российские туристы продолжают выезжать на курорты Турции.



В ресторан – в маске, на пляж – без

Фото: предоставлено Светланой Опариной

Россиянка Светлана Опарина отдыхает с сыном в курортном городе Кемер. В диалоге с Москвой 24 она рассказала, что масочный режим действительно введен в общественных местах Турции, а в некоторых провинциях его не снимали после прохождения пика пандемии. Маски носят в общественном транспорте, ресторанах и магазинах, однако на пляже люди ходят без них.





Светлана Опарина турист Никто на пляже не заставляет носить маску. Но при входе в ресторан ее просят надеть. И снимать для приема пищи. Сотрудники отеля просят это сделать, потому что могут прийти проверяющие органы и выписать отелю большой штраф.

Светлана отметила, что на случай коронавируса в их отеле есть номер-обсерватор, но в него никто не заезжал, случаев заболевания COVID-19 не было.



Фото: предоставлено Яной Малиновской

Другая туристка Яна Малиновская, также отдыхающая в Кемере, рассказала, что весь персонал и местные жители за территорией отеля носят маски. При этом туристы средства защиты на улице и пляжах не надевают. Но если в магазине их просят это сделать, то относятся с пониманием и соблюдают меры безопасности.





Яна Малиновская турист Все в масках, кроме туристов. Вчера выезжали кататься на скутере, на перекрестке таксист сделал замечание, что мы без масок, и предупредил, что может быть проблема с полицией. Но, когда мы проезжали мимо полиции, нам только улыбнулись.

Из других ограничительных мер Яна отметила закрытие баров и дискотек в 12 ночи и изменение формата работы детских комнат. Теперь они функционируют в сокращенном режиме и не набирают большое количество детей. А тех, кто пришел, делят на группы.



Россиянка Светлана Соломоненко поделилась, что никакого дискомфорта в связи с ограничениями в Турции не испытывает. "Я слышала, что ужесточили правила, но на пляже никто не носит маски. Их надевают только в магазинах и в отеле, когда накладываешь еду. Мы никаких неудобств не испытываем", – подчеркнула Светлана, отдыхающая в Алании.

Ульяна, находящаяся сейчас в Анталии, также подтвердила, что маску на пляже не требуют, но за пределами отеля носить ее обязательно. Из других мер безопасности девушка перечислила измерение температуры при входе в торговые центры и дезинфекцию лица и рук при входе в отель.

"На каждом шагу в отеле стоят дозаторы с дезинфицирующим средством. Носить маску в такую жару тяжело, нечем дышать. Но это наше здоровье, рисковать никто не хочет! Понимаем турок и себя бережем", – добавила Ульяна.



Фото: предоставлено Анной Черновой

Однако те, кто находится на курорте уже довольно долго, заметили, что туристы стали чуть внимательнее относиться к мерам безопасности. Россиянка Анна Чернова проводит отпуск в Анталии уже третью неделю и говорит, что последние пару дней люди стали чаще надевать маски на улицах.





Анна Чернова турист Люди везде в масках. В автобусы и магазины без них вообще не пускают. И заходить можно только определенному количеству людей. Мы обратили внимание, что в последние несколько дней даже просто на улице прохожие не снимают маски.

Анна рассказала, что в магазины одежды одновременно пропускают не более трех человек. Также есть ограничения по количеству покупателей в продуктовых магазинах и количеству пассажиров в общественном транспорте.

