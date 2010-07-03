Российские туристы рассказали о мерах безопасности на курортах Турции

Из-за ситуации с коронавирусом в Турции вновь ужесточили правила поведения в общественных местах. В частности, ввели везде обязательный масочный режим, включая парки, улицы, сады, транспорт и пляжи, а также запретили проведение концертов. Российские туристы, находящиеся на турецких курортах, рассказали Москве 24, что там сейчас происходит.
Усиление мер безопасности
Информация об обязательном ношении масок в общественных местах поступила от МВД Турции 8 сентября. Соответствующее распоряжение разослали по всем турецким провинциям. Кроме того, из-за роста новых случаев заражения коронавирусом был введен запрет на проезд стоя в общественном транспорте.
Также по всей стране вводится запрет на проведение в клубах, отелях, ресторанах и барах концертов. Ранее министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что страна переживает второй пик первой волны коронавируса.
По его словам, случаи инфицирования растут из-за проведения массовых свадебных церемоний и неосторожности на праздниках. Особенно ситуация ухудшилась в Газиантепе, Шанлыурфе, Мардине, Эрзуруме. Вместе с тем российские туристы продолжают выезжать на курорты Турции.
В ресторан – в маске, на пляж – без
Россиянка Светлана Опарина отдыхает с сыном в курортном городе Кемер. В диалоге с Москвой 24 она рассказала, что масочный режим действительно введен в общественных местах Турции, а в некоторых провинциях его не снимали после прохождения пика пандемии. Маски носят в общественном транспорте, ресторанах и магазинах, однако на пляже люди ходят без них.
Светлана отметила, что на случай коронавируса в их отеле есть номер-обсерватор, но в него никто не заезжал, случаев заболевания COVID-19 не было.
Другая туристка Яна Малиновская, также отдыхающая в Кемере, рассказала, что весь персонал и местные жители за территорией отеля носят маски. При этом туристы средства защиты на улице и пляжах не надевают. Но если в магазине их просят это сделать, то относятся с пониманием и соблюдают меры безопасности.
Из других ограничительных мер Яна отметила закрытие баров и дискотек в 12 ночи и изменение формата работы детских комнат. Теперь они функционируют в сокращенном режиме и не набирают большое количество детей. А тех, кто пришел, делят на группы.
Фото: Instagram/sveta.soil
Россиянка Светлана Соломоненко поделилась, что никакого дискомфорта в связи с ограничениями в Турции не испытывает. "Я слышала, что ужесточили правила, но на пляже никто не носит маски. Их надевают только в магазинах и в отеле, когда накладываешь еду. Мы никаких неудобств не испытываем", – подчеркнула Светлана, отдыхающая в Алании.
Ульяна, находящаяся сейчас в Анталии, также подтвердила, что маску на пляже не требуют, но за пределами отеля носить ее обязательно. Из других мер безопасности девушка перечислила измерение температуры при входе в торговые центры и дезинфекцию лица и рук при входе в отель.
"На каждом шагу в отеле стоят дозаторы с дезинфицирующим средством. Носить маску в такую жару тяжело, нечем дышать. Но это наше здоровье, рисковать никто не хочет! Понимаем турок и себя бережем", – добавила Ульяна.
Однако те, кто находится на курорте уже довольно долго, заметили, что туристы стали чуть внимательнее относиться к мерам безопасности. Россиянка Анна Чернова проводит отпуск в Анталии уже третью неделю и говорит, что последние пару дней люди стали чаще надевать маски на улицах.
Анна рассказала, что в магазины одежды одновременно пропускают не более трех человек. Также есть ограничения по количеству покупателей в продуктовых магазинах и количеству пассажиров в общественном транспорте.