В Турции ввели обязательное ношение масок в общественных местах

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МВД Турции объявило об обязательном ношении масок в общественных местах страны, сообщает RT. Соответствующее распоряжение было разослано по всем турецким провинциям.

"В связи с пандемией COVID-19 в общественных местах по всей стране ношение масок является обязательным", – говорится в документе.

Ранее власти Турции ввели запрет на проезд стоя в общественном транспорте из-за роста выявленных случаев коронавируса. Также отмечалось, что не меньше 12 российских туристов заразились COVID-19 в данной стране, двое из них госпитализированы.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что страна переживает второй пик первой волны коронавируса. По его словам, причина роста числа случаев инфекции кроется в проведении массовых свадебных церемоний и неосторожности на праздниках. Ситуация особенно ухудшилась в Газиантепе, Шанлыурфе, Мардине, Эрзуруме.