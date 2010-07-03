Эксперты оценили сокращение максимального веса багажа на чартерных рейсах

В АТОР сообщили, что чартерные авиакомпании сократят вес бесплатного багажа для пассажиров экономкласса: вместо 20 килограммов можно будет провезти только 10. Новые правила начнут действовать для рейсов с 1 октября в рамках тех туров, которые куплены с 8 и 9 сентября. Разбираемся, почему вводятся такие нововведения и как они повлияют на пассажиров.



Фото: Москва 24/Александр Авилов

Похудевший багаж

Целый ряд чартерных авиакомпаний в скором времени начнет придерживаться новых багажных норм. В частности, перевозчик Royal Flight переходит от весовой концепции провоза багажа к концепции по количеству мест. Так, пассажиры смогут бесплатно провозить 10 килограммов багажа и 5 килограммов ручной клади с габаритами 40*30*20, при этом стоимость дополнительных мест будет зависеть от дальности перелета.

Новые правила начнут действовать на турах с вылетом 1 октября, которые куплены с 8 сентября. Уточняется, что в случае бронирования тура с вылетом в сентябре и возвращением в октябре оплату будут принимать на обратном рейсе.

На чартерных рейсах Pegas Fly и Nordwind, вылетающих из России за рубеж, тоже начнут действовать новые нормы: на одно место норма багажа составит 10 килограммов. А ручная кладь не должна превышать габариты 40*30*20 сантиметров, однако ограничений по количеству мест и веса для нее нет.

Точно такие же нормы, но по турам, купленным с 9 сентября, начнут действовать у авиакомпании AZUR air, при этом объединить багаж пассажирам экономкласса нельзя. В случае перевеса дополнительный багаж можно оплатить либо на сайте туроператора, либо при регистрации в аэропорту. Заплатить 1 000 рублей придется за перевес до 20 килограммов, до 30 – 1,5 тысячи рублей при рейсах длительностью до восьми часов.

Если же перелет больше восьми часов, то багаж 20 килограммов обойдется пассажиру в 1,5 тысячи рублей, а до 30 – в 2 000 рублей. Такие расценки действуют для тех, кто оплатил дополнительный багаж заранее на сайте оператора, а при регистрации в аэропорту стоимость увеличивается в два раза.

Пассажиры экономкласса, которые воспользовались услугами авиакомпании iFly, имеют право провозить багаж, не превышающий вес 20 килограммов, а также пять килограммов ручной клади. Для тех, кто летит совместно (члены семьи или же просто люди, путешествующие вместе, а также следующие в командировку. – Прим. ред.), применяется сумма норм бесплатного провоза багажа по весу каждого.

Уточняется, что такое объединение касается исключительно норм бесплатного провоза багажа. Вес места объединенного багажа не может превышать 30 килограммов, а доплата за него не взимается, говорится на сайте авиакомпании.

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Ужаться или оплатить?

Исполнительный директор отраслевого агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев в беседе с Москвой 24 заявил, что сокращение веса бесплатного провоза багажа связана с непростой ситуацией в авиаотрасли.

"Как мы знаем, сейчас существует возможность продавать билеты с максимальной нормой провоза багажа, включенную в стоимость билета, не менее 10 килограммов... Более того, для ряда компаний актуальны полностью безбагажные тарифы, только с ручной кладью. Для чартерных авиакомпаний, которые специализируются на перевозках в интересах туристической индустрии, конечно же, наиболее востребованы такие билеты, когда пассажиры могут взять с собой чемоданы с вещами", – сказал эксперт.





Олег Пантелеев исполнительный директор отраслевого агентства "АвиаПорт" Чартерные перевозчики вынуждены сокращать норму бесплатного провоза багажа, включенную в стоимость билета. Это даст возможность авиакомпаниям получить некоторые дополнительные средства с тех пассажиров, которые летают с более тяжелым багажом.

При этом авиакомпании в отношении провоза багажа проводят гибкую политику, подчеркнул специалист. "Есть возможность приобрести билеты, сразу оплатив дополнительный багаж. Лучше сразу спланировать поездку так, чтобы не брать с собой лишние вещи, либо при наличии такой возможности сразу оплатить провоз дополнительного места багажа, чтобы не заниматься решением этой проблемы в аэропорту", – заключил Пантелеев.



Фото: Москва 24/Александр Авилов

В свою очередь, председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков также уверен, что авиакомпании оказались в кризисной ситуации, поэтому начали "экономить на мелочах".

"Я думаю, что все авиакомпании оказались в кризисной ситуации в той или иной степени. И теперь они начали пытаться с пассажиров лишнюю копеечку набрать по всем удобным поводам", – заявил эксперт.





Кирилл Янков председатель Союза пассажиров России Это, конечно, неудобно, потому что нормальный пассажир, летящий в отпуск, вряд ли ограничится 10 килограммами. Он же не будет там заниматься стиркой. Думаю, что пассажиры, скорее всего, будут ругаться по этому поводу про себя, но оплачивать дополнительный багаж.

Эксперт добавил, что поехать в путешествие с рюкзаком готовы не все. "Если летишь в частную квартиру, можно взять два комплекта одежды и стирать. В отеле нужно платить за стирку, а это сумма серьезная. Нужно брать с собой столько одежды, чтобы на отдыхе не заниматься стиркой, а в рюкзак такое количество явно не поместится", – пояснил он.

По словам Янкова, точных статистических показателей, сколько процентов россиян переплачивает за перевес багажа, нет. Однако, согласно наблюдениям, количество таких путешественников составляет не более 15–25%, подчеркнул собеседник Москвы 24.