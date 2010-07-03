Эксперты оценили сокращение максимального веса багажа на чартерных рейсах

В АТОР сообщили, что чартерные авиакомпании сократят вес бесплатного багажа для пассажиров экономкласса: вместо 20 килограммов можно будет провезти только 10. Новые правила начнут действовать для рейсов с 1 октября в рамках тех туров, которые куплены с 8 и 9 сентября. Разбираемся, почему вводятся такие нововведения и как они повлияют на пассажиров.
Похудевший багаж
Целый ряд чартерных авиакомпаний в скором времени начнет придерживаться новых багажных норм. В частности, перевозчик Royal Flight переходит от весовой концепции провоза багажа к концепции по количеству мест. Так, пассажиры смогут бесплатно провозить 10 килограммов багажа и 5 килограммов ручной клади с габаритами 40*30*20, при этом стоимость дополнительных мест будет зависеть от дальности перелета.
Новые правила начнут действовать на турах с вылетом 1 октября, которые куплены с 8 сентября. Уточняется, что в случае бронирования тура с вылетом в сентябре и возвращением в октябре оплату будут принимать на обратном рейсе.
На чартерных рейсах Pegas Fly и Nordwind, вылетающих из России за рубеж, тоже начнут действовать новые нормы: на одно место норма багажа составит 10 килограммов. А ручная кладь не должна превышать габариты 40*30*20 сантиметров, однако ограничений по количеству мест и веса для нее нет.
Точно такие же нормы, но по турам, купленным с 9 сентября, начнут действовать у авиакомпании AZUR air, при этом объединить багаж пассажирам экономкласса нельзя. В случае перевеса дополнительный багаж можно оплатить либо на сайте туроператора, либо при регистрации в аэропорту. Заплатить 1 000 рублей придется за перевес до 20 килограммов, до 30 – 1,5 тысячи рублей при рейсах длительностью до восьми часов.
Если же перелет больше восьми часов, то багаж 20 килограммов обойдется пассажиру в 1,5 тысячи рублей, а до 30 – в 2 000 рублей. Такие расценки действуют для тех, кто оплатил дополнительный багаж заранее на сайте оператора, а при регистрации в аэропорту стоимость увеличивается в два раза.
Пассажиры экономкласса, которые воспользовались услугами авиакомпании iFly, имеют право провозить багаж, не превышающий вес 20 килограммов, а также пять килограммов ручной клади. Для тех, кто летит совместно (члены семьи или же просто люди, путешествующие вместе, а также следующие в командировку. – Прим. ред.), применяется сумма норм бесплатного провоза багажа по весу каждого.
Уточняется, что такое объединение касается исключительно норм бесплатного провоза багажа. Вес места объединенного багажа не может превышать 30 килограммов, а доплата за него не взимается, говорится на сайте авиакомпании.
Ужаться или оплатить?
Исполнительный директор отраслевого агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев в беседе с Москвой 24 заявил, что сокращение веса бесплатного провоза багажа связана с непростой ситуацией в авиаотрасли.
"Как мы знаем, сейчас существует возможность продавать билеты с максимальной нормой провоза багажа, включенную в стоимость билета, не менее 10 килограммов... Более того, для ряда компаний актуальны полностью безбагажные тарифы, только с ручной кладью. Для чартерных авиакомпаний, которые специализируются на перевозках в интересах туристической индустрии, конечно же, наиболее востребованы такие билеты, когда пассажиры могут взять с собой чемоданы с вещами", – сказал эксперт.
При этом авиакомпании в отношении провоза багажа проводят гибкую политику, подчеркнул специалист. "Есть возможность приобрести билеты, сразу оплатив дополнительный багаж. Лучше сразу спланировать поездку так, чтобы не брать с собой лишние вещи, либо при наличии такой возможности сразу оплатить провоз дополнительного места багажа, чтобы не заниматься решением этой проблемы в аэропорту", – заключил Пантелеев.
В свою очередь, председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков также уверен, что авиакомпании оказались в кризисной ситуации, поэтому начали "экономить на мелочах".
"Я думаю, что все авиакомпании оказались в кризисной ситуации в той или иной степени. И теперь они начали пытаться с пассажиров лишнюю копеечку набрать по всем удобным поводам", – заявил эксперт.
Эксперт добавил, что поехать в путешествие с рюкзаком готовы не все. "Если летишь в частную квартиру, можно взять два комплекта одежды и стирать. В отеле нужно платить за стирку, а это сумма серьезная. Нужно брать с собой столько одежды, чтобы на отдыхе не заниматься стиркой, а в рюкзак такое количество явно не поместится", – пояснил он.
По словам Янкова, точных статистических показателей, сколько процентов россиян переплачивает за перевес багажа, нет. Однако, согласно наблюдениям, количество таких путешественников составляет не более 15–25%, подчеркнул собеседник Москвы 24.