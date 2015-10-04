"Аэрофлот" гарантировал перевозку клиентов "Библио Глобуса" до 9 октября

Фото: m24.ru/Александр Авилов
"Аэрофлот" подтвердил, что все клиенты туроператора "Библио Глобус" с билетами "Трансаэро" с датой вылета до 00:00 9 октября будут перевезены в соответствии с расписанием. Об этом говорится в сообщении на сайте перевозчика.
"Информация о перевозках на следующие дни появится позднее", - сообщил "Аэрофлот".
Также в сообщении отмечается, что"Аэрофлот" направил в Минтранс просьбу о проведении совещания с участием представителей "Трансаэро", "Библио Глобуса", Ростуризма и Ассоциации туроператоров России для обсуждения оперативных планов по перевозке клиентов туроператора.
Туроператор "Библио Глобус" является крупнейшим партнером "Трансаэро". Ранее "Аэрофлот" заявил, что перевозка пассажиров, уже имеющих билеты "Трансаэро", будет осуществляться по внутренним и международным маршрутам до 15 декабря 2015 года.
1 октября по итогам совещания у премьер-министра Дмитрия Медведева было принято решение о банкротстве "Трансаэро". Крупнейшими кредиторами авиаперевозчика являются Сбербанк, Внешэкономбанк и ВТБ.
Также компания имеет обязательства в 20 миллиардов перед аэропортами и топливозаправочными компаниями. Общий долг "Трансаэро" перед банками сейчас составляет более 60 миллиардов рублей.