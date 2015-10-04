"Аэрофлот" гарантировал перевозку клиентов "Библио Глобуса" до 9 октября

Фото: m24.ru/Александр Авилов

"Аэрофлот" подтвердил, что все клиенты туроператора "Библио Глобус" с билетами "Трансаэро" с датой вылета до 00:00 9 октября будут перевезены в соответствии с расписанием. Об этом говорится в сообщении на сайте перевозчика.

"Информация о перевозках на следующие дни появится позднее", - сообщил "Аэрофлот".

Также в сообщении отмечается, что"Аэрофлот" направил в Минтранс просьбу о проведении совещания с участием представителей "Трансаэро", "Библио Глобуса", Ростуризма и Ассоциации туроператоров России для обсуждения оперативных планов по перевозке клиентов туроператора.

Рейсы "Трансаэро" для клиентов "Библио Глобуса" выполнят - "Аэрофлот"

Туроператор "Библио Глобус" является крупнейшим партнером "Трансаэро". Ранее "Аэрофлот" заявил, что перевозка пассажиров, уже имеющих билеты "Трансаэро", будет осуществляться по внутренним и международным маршрутам до 15 декабря 2015 года.



1 октября по итогам совещания у премьер-министра Дмитрия Медведева было принято решение о банкротстве "Трансаэро". Крупнейшими кредиторами авиаперевозчика являются Сбербанк, Внешэкономбанк и ВТБ.

Также компания имеет обязательства в 20 миллиардов перед аэропортами и топливозаправочными компаниями. Общий долг "Трансаэро" перед банками сейчас составляет более 60 миллиардов рублей.