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Туризм

09:01

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Эксперт объяснил, что надо взять с собой в горы в первый раз

Первый раз в горах – что взять с собой, чтобы ни о чем не пожалеть
туризм

"Умный в гору не пойдет", – говорят одни туристы. "Лучше гор могут быть только горы", – возражают им другие. Истина, как всегда, посередине. Разумный человек действительно не станет рисковать жизнью и без подготовки штурмовать сложные вершины. Рассказываем, как начинающему туристу подготовиться к первому выходу на горный маршрут.

Не рискуем

В условиях пандемии российские путешественники обратили внимание на родную страну, и многие неожиданно для себя удивились ее красотам. В приоритете туристов по-прежнему море и горы. Бродить по горным тропам предпочитают и неподготовленные искатели приключений. Но бывалые путешественники советуют заранее проконсультироваться с теми, кому хорошо знаком этот вид досуга и конкретный маршрут. И речь не только о трудных подъемах и крутых спусках.

Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, надо знать, например, когда в горах активизируются змеи, какие насекомые здесь водятся, каков перепад температур по сравнению с подножием горы. Стоит учитывать и то, что разреженный воздух на вершинах может спровоцировать так называемую горную болезнь, когда не хватает кислорода. Не все знают, что подняться на гору порой проще, чем спуститься с нее. Поэтому важно ориентироваться на местности, соблюдать осторожность и ходить тропами, которые проложили для вас профессионалы.

Гид и экскурсовод, эксперт по туризму Дмитрий Устинов предостерегает новичков от самостоятельных походов в горы. Без надежного и проверенного проводника в незнакомой местности лучше не рисковать. Он поможет и с выбором маршрута, и с организацией обеда или ночевки. Конечно, нельзя забывать, что подъем на высоту неподготовленному человеку грозит проблемами со здоровьем. А людям с сердечными и дыхательными заболеваниями не рекомендуется отправляться в горы без разрешения врача.

А что у вас, ребята, в рюкзаках?

Как правило, туристы, только начинающие ходить по горным тропам, выбирают однодневные маршруты. Иногда путешественники отправляются в путь спонтанно – вышли из отеля и решили подняться на ближайшую гору как были, в шортах и сланцах. Конечно, обувь и одежда должны быть удобными. Оптимальный выбор – кроссовки и спортивный костюм. Нельзя забывать про головной убор, особенно в разгар лета. Кстати, в жаркое время года начинать путешествие лучше до восхода солнца. Во-первых, есть возможность во всех смыслах встретить рассвет на высоте, полюбоваться красивыми пейзажами и сделать памятные фотографии. Во-вторых, будет возможность спуститься до того, как солнце раскалится до предела.

Эксперт советует на случай дождя взять дождевик, желательно длинный. А для детей рекомендует прихватить запасную обувь и носки, потому что маленькие непоседы могут в пути промочить ноги. По желанию можно отправиться в дорогу и с палками для ходьбы.

В рюкзак обязательно положите небольшую аптечку. В ней должно быть все необходимое для оказания первой медицинской помощи. Можно быть в душе молодым, но забывать о возрасте не стоит, поэтому не помешают лекарства, в том числе сердечные и от головной боли. Возьмите средство от насекомых и спички. Не будет лишним крем от загара.
Дмитрий Устинов
гид, эксперт по туризму

Все необходимые для похода вещи эксперт рекомендует укладывать в рюкзак с двумя плечевыми лямками и поясной поддержкой. И конечно, с собой нужно взять хороший запас воды и еду – бутерброды или плотный обед в специальных контейнерах. Специалист обращает внимание, что жечь костры на природе нельзя, а брать мангал с собой тяжело и неудобно, поэтому готовить шашлык следует только в специально отведенных для этого местах.

Тайными тропами

Фото: depositphotos/Reiand

Обычно туристы выбирают маршрут по совету друзей или изучают в интернете отзывы путешественников, которые уже побывали в конкретной местности. По мнению эксперта по туризму, для начинающих прекрасно подойдет прогулка. К примеру, в курортном городе Кисловодске.

"Еще в советские времена здесь были сформированы маршруты разной степени сложности – от прогулки для дыхательной системы до усиленной, для физически тренированных спортсменов", – говорит Дмитрий Устинов.

Гид также советует туристам отправиться в поход по терренкуру у подножья горы Машук. А молодым и активным людям можно совершить увлекательный подъем на гору Бештау. Не зря этот вариант считается одной из наилучших тренировок перед восхождением на величественный Эльбрус.

По словам эксперта, очень много маршрутов разной сложности и длительности пролегает по всей территории Северного Кавказа. Архыз, Домбай, Приэльбрусье манят путешественников. Некоторые маршруты предполагают многодневный тур. А это значит, что туристам придется нести огромные рюкзаки, палатки, спальные принадлежности, не говоря уже о провизии и сменной одежде. В этом случае можно отправиться в путь на внедорожнике в сопровождении гида, хорошо знающего местность.

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Бородина Евгения

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