Первый выезд с палаткой: что действительно нужно знать

Многим на майские праздники захочется поехать на природу, особенно когда наконец-то наладится погода. Это отличный способ отдохнуть, проветрить голову и перезагрузиться. Однако не стоит забывать, что настоящий кемпинг даже на пару дней имеет мало общего с картинками из Instagram. Рассказываем, что нужно знать тем, кто идет в первый в своей жизни поход.



Где жить и спать

Палатка

Для недолгих походов (а начинать рекомендуется именно с таких) подойдут самые простенькие самораскладывающиеся палатки. Важно, чтобы к палатке прилагался тент, который дополнительно защитит от дождя и ветра. Также стоит выбирать палатку из расчета спального места 50–60 сантиметров на человека, такой ширины будет достаточно для комфортного сна. Круто, если палатка будет с тамбуром, – там удобно хранить вещи, не опасаясь, что они намокнут от росы или дождя.

Если вы совсем новичок в походах, потренируйтесь ставить палатку дома, а по приезде сделайте это засветло. Современные палатки обычно очень просты в эксплуатации, но подстраховаться не помешает.

Тент

Тент тоже штука нужная в походе. Это кусок водостойкого и ветронепроницаемого материала, который обычно натягивается над местом, где все собираются вместе (например, над костром), чтобы, если пойдет дождь, не разбредаться по своим палаткам, а романтично сидеть вместе и петь песни под гитару. Если нет специального тента, подойдет любой кусок брезента, желательно не менее 3*3 метра, который натягивается между близстоящими деревьями.

Спальник

Выбирая спальный мешок, следует руководствоваться температурным режимом, на этикетках всегда пишут, для какой погоды они подходят. Ориентироваться нужно, разумеется, на ночную температуру. Помимо спальника, пригодится коврик-пенка, так как земля ночью довольно холодная даже летом, и тем более весной. Коврик для йоги не подойдет, а вот если место в рюкзаке (или багажнике) позволяет, неплохим вариантом будет надувной матрас, на нем тоже не замерзнете, спать будет помягче, чем на коврике. Коврики для походов нужно выбирать толстые и плотные: чем выше показатель R-value (теплосопротивление теплоизоляционного материала), тем лучше.

Подушку можно купить специальную походную, можно использовать надувную для самолета (но сначала проверить – такой вариант удобен не для всех) или засунуть в чехол от спальника какую-нибудь одежду и использовать это в качестве подушки.



Чем питаться

Еда в походе – это особый ритуал. Гречка с тушенкой, сваренная на костре, не сравнится по впечатлениям ни с одним рестораном. Готовить придется на костре или на газовой горелке. В любом случае самые удобные для похода продукты – это крупы (гречка, рис, овсянка и далее по вкусу), макароны, консервы (тушенка, тунец в банках и пр.). Важно не забыть соль и сахар, а также специи, если есть любители. Хорошо идет в походах блинный микс – уже смешанное в бутылке тесто для блинов. Блинная сковорода практически ничего не весит, а удовольствие от блинов на костре – на миллион, особенно если со сгущенкой!

Маринованное мясо для шашлыка, сосиски, свежие овощи и прочие скоропортящиеся продукты лучше всего употребить в первый же вечер, а напитки удобнее везти в пластике, чем в стекле.

Какие продукты еще точно не будут лишними: сухофрукты, орехи, сушеные овощи, хлебцы (вместо хлеба), сухари, протеиновые батончики. Звучит как блажь, но стоит позаботиться и о вкусняшках: максимум на второй день захочется шоколада, чипсов, конфет, мармеладных мишек или чего-то еще, что не так необходимо, но очень нравится. Запаситесь этим хотя бы чуть-чуть, и удовольствие от похода возрастет в разы.

Посуду с собой лучше брать специальную походную, из нержавейки или других прочных, но легких материалов. Без вилки можно обойтись легко, а вот без миски, ложки, ножа и открывашки – вряд ли. Питьевую воду придется привезти с собой или заранее выяснить, где ее можно раздобыть на месте (колодец, родник, магазин и пр). Стеклянная кружка для напитков не самая удобная штука, гораздо более удобно использовать термокружку.

Если поблизости есть водоем, мыть посуду придется там, так что купите биоразлагаемое моющее средство, чтобы не загрязнять природу.

Что надеть

В поход стоит брать то, что занимает мало места, легко стирается и быстро сохнет. В мокрой хлопковой футболке будет холодно и противно, беговая майка любого спортивного бренда из современных быстросохнущих материалов намного комфортнее. Спортивные леггинсы или штаны в разы лучше, чем джинсы, которые занимают много места и долго сохнут. То же касается свитеров: для тепла больше подойдет флисовая толстовка, чем вязаный свитер, – она почти ничего не весит и занимает мало места, а также пригодится ветронепродуваемая куртка с капюшоном.

Обуви нужно как минимум две пары: на случай, если одна промокнет. Лучше всего, если это будут кроссовки с водонепроницаемым покрытием Gore-tex или резиновые сапоги, а также легкие кеды или сланцы для жаркой погоды. Носки спортивные, нижнее белье лучше всего бесшовное и с запасом, чтобы лишний раз не напрягаться и не стирать.



Фото: Москва 24

Гигиена

Погода, скорее всего, не позволит купаться, зато воду можно нагреть в котелке и устроить душ из бутылки. В туристическом магазине можно приобрести полевой душ или душевую кабину для кемпинга, однако такой вариант подойдет лишь для путешествующих на машине – нести все это на себе тяжеловато и неудобно.

На крайний случай всегда можно взять с собой несколько упаковок влажных салфеток, опытным путем выяснено, что лучше всего справляются с задачей салфетки для младенцев. Если вы вдруг забыли зубную пасту, подойдет кусочек угля из костра. Звучит и выглядит странно, но реально работает!

Аптечка

В любой походной аптечке должно быть следующее:

перевязочные средства: бинт стерильный и нестерильный, пластырь в рулоне и бактерицидный, медицинские ножницы (подойдут и маникюрные), спиртовые салфетки;

антисептики: перекись водорода, хлоргексидин, нашатырный спирт (можно в салфетках);

анальгетики;

жаропонижающие;

активированный уголь или энтеросгель;

антигистаминные;

противовирусное;

спреи или леденцы от кашля и боли в горле;

антибиотики;

пинцет (вытащить занозу или клеща).

Что еще:

"пендель" или "хоба" – кусок коврика-пенки на резинке, который надевается на пояс. Штука практически незаменимая в походе, где иногда приходится сидеть на мокром или грязном.

Дождевик – компактный полиэтиленовый плащ, лучше по две штуки на человека: один носишь, другой сушится.

Зажигалка или спички.

Солнцезащитный крем.

Репелленты от насекомых.

Фонарик (лучше несколько).

Мешки для мусора.

Запасные батарейки или аккумуляторы (если вы приехали на машине, заряжать гаджеты можно и там).

Что точно не нужно:

Разумеется, это самый необходимый минимум. Каждый участник похода прекрасно знает о своих особенностях и хронических болячках и должен не забыть позаботиться об этом самостоятельно.

1. Декоративная косметика. Честно, совсем не нужна.

2. Походная мебель: кресла, гамак и пр. Очень красиво и классно для фотографий в Instagram, но, как правило, заниматься сборкой этого всем лень.

3. Домашняя подушка и плед – занимают много места, а польза сомнительна.

4. Слишком много фото- и видеогаджетов. Да, снимать захочется много, но хватит обычной камеры или даже телефона.

5. Зонт.

6. Махровое полотенце. Штука уютная, но занимает очень много места, лучше заменить его полотенцем из микрофибры.