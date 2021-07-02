Туристки раскрыли подробности конфликта с владелицей отеля в Анапе из-за уборки

Полиция города Анапы начала проверку из-за попавшего в Сеть видео, где хозяйка гостевого дома жестоко ругается с постояльцами после их просьбы прибраться в номере. В разговоре с туристкой женщина уточнила, что жаловаться куда-либо бесполезно, поскольку она "всем платит". Рассказываем подробности инцидента и разбираемся, скажется ли случившееся на репутации гостевого дома.



"Грязно ей!"

В Сеть попало видео, на котором хозяйка гостевого дома "Атмосфера Джемете" возмутилась просьбе клиентов убрать номер. Постояльцы пожаловались на то, что там много песка – это вывело женщину из себя, и в ответ она начала нецензурно выражаться.





хозяйка гостевого дома Я тебе сказала: будет так, значит, будет так. Мы тут платим везде. Вот и все. Тебя приняли, будь добра. А то у нее тут грязно, там. Белье у нее лежит за пять тысяч, грязно ей.

Вместе с тем женщина заявила, что на полу есть песок из-за того, что отель находится на первой береговой линии.

Ролик с "конструктивным" диалогом между хозяйкой и постояльцами в соцсетях поднял волну возмущения. Им заинтересовались и сотрудники полиции Анапы: правоохранители начали проверку из-за случившегося конфликта.

"По данному факту полицией проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством", – сообщил ОМВД по городу Анапе на своей странице в Instagram.

Сама хозяйка во время визита к ней правоохранителей на вопрос, с какими контрольно-надзорными органами она договорились, ответила: "Ни с кем никакие коррупционные моменты не ведем. У нас все юридически правильно, как и должно быть".

Кроме того, женщина извинилась перед гостями за свое хамство. "Я хочу принести извинения перед гостями нашего отеля, а также перед гостями и жителями города Анапы за сказанные ранее мною слова. Я так не считаю, эти слова были сказаны ранее в порыве усталости и гнева", – объяснила она.

Она также объяснила свое поведение тем, что вспылила, когда увидела в номере целующихся женщин, поскольку ее гостевой дом выступает "за семейные ценности".





хозяйка гостевого дома Когда я зашла промыть пол к этим дамам, одну я увидела в дверях, а две были на кровати, мило целующиеся в моем присутствии. Естественно, была реакция такая. Я, как гражданин Российской Федерации, не приемлю представителей ЛГБТ…

Женщина подчеркнула, что у нее отдыхают только благополучные семьи с детьми, которые не должны видеть целующихся женщин, женоподобных мужчин. "Если в Москве так принято, если Москва считает, что они имеют право при людях так вести себя, то извините. В нашем гостевом доме такого не будет никогда", – подытожила она.



Грязное белье, волосы и хруст песка

Несколько иная версия событий у туристки Анастасии, которая попала под горячую руку хозяйки гостевого дома. В интервью РЕН девушка рассказала подробности случившегося конфликта.

По словам Анастасии, ее и подруг перед заселением не стали оформлять, как положено, а просто потребовали деньги за проживание: 12 тысяч рублей за четверо суток. Хозяйка даже хотела взять больше, добавила Анастасия.

Атмосфера гостевого дома туристок не впечатлила сразу: общий коридор был весь в песке и грязи, там же сушилось белье других постояльцев.

"Мы зашли в номер, предполагалось, что это будет люкс. В этом номере был холодильник и шесть кроватей", – сказала Анастасия.





Анастасия постоялица гостевого дома Я сразу вижу, что там грязь, полы хрустят, песок хрустит. Я предложила сходить поужинать девчонкам и уже дальше гостиницу искать. Потому что я сразу сказала: "Мы там останавливаться не будем". Белье было грязное с пятнами. Свежие пятна, волосы человеческие и собачьи.

После ужина девушки позвонили хозяйке и сообщили, что не планируют останавливаться у нее и попросили вернуть деньги. При этом туристки были готовы оставить тысячу рублей в качестве компенсации. По словам Анастасии, тут же хозяйка начала расспрашивать о причинах решения, а когда услышала ответ о непригодных условиях проживания, вышла из себя.

"Она начала нецензурно выражаться. Она с нами не согласилась. Я ей предложила 3 тысячи, начался уже торг. Ее это тоже не устроило", – пояснила девушка.

В итоге, по словам туристки, хозяйка вообще отказалась возвращать деньги и предложила довольствоваться тем, что есть, или уезжать.

Анастасия была просто обескуражена таким поведением, после компания уехала обратно в Геленджик. Извинения нахамившей владелицы гостевого дома девушка принимать отказалась.





Анастасия туристка Извинения ее мне не нужны. Я не оскорблена, я просто была ошарашена, потому что такого зверства я еще не видела. Будьте осторожны.

Вместе с тем девушки выразили огромную благодарность сотрудникам полиции Анапы за то, что быстро отреагировали на случившееся. "Осталось только урегулировать вопрос с возвратом денежных средств. Большое вам человеческое спасибо", – сказали они.



Удар по репутации?

Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко в беседе с Москвой 24 заявил, что сервис не наш конек.

"У нас бытует мнение, что любой человек с улицы со средним образованием в состоянии работать в сфере услуг горничной и кем угодно. Вы не найдете владельцев отелей, только если единичные случаи, которые озабочены профессиональным статусом своего персонала", – сказал эксперт.

По словам Осауленко, при возникновении ситуаций, подобных той, что произошла в Анапе, необходимо обращаться в Роспотребнадзор. "Услуга – такой же товар, а значит, на него распространяются те же законодательные акты, которые на сегодняшний день действуют на территории Российской Федерации, на предмет качества и наказание за это", – пояснил специалист.

Кроме того, сотрудник и предприятие, где произошел инцидент, наказываются штрафом, добавил собеседник Москвы 24.

Однако наиболее действенная мера в наше время, по мнению Осауленко, заснять момент и опубликовать в Сети, как и сделали девушки в Анапе.





Александр Осауленко директор ассоциации "Турпомощь" К сожалению, это вряд ли сработает достаточно активно на предмет того, что туда не поедут люди, потому что, мягко говоря, ехать некуда. Но когда ситуация на рынке стабилизируется и каждая организация будет биться за каждого туриста, то это будет играть серьезную роль. В такой отель вряд ли поедут, по репутации ситуация ударит.

В свою очередь, глава Ростуризма Зарина Догузова прокомментировала произошедшее в своем Instagram и назвала ситуацию возмутительной и абсолютно недопустимой.

"Считаю, что такое отношение возмутительно и абсолютно недопустимо. Спасибо администрации города и министерству туризма Краснодарского края, которые оперативно отреагировали на ситуацию", – написала Догузова.

Она подчеркнула, что самому предприятию и сотрудникам уже выписали административный штраф, а туристам вернут деньги. Кроме того, Догузова обратилась к работникам индустрии туризма и призвала их уважительно относиться к своим гостям.