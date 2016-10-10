Форма поиска по сайту

Новости

Новости

10 октября 2016, 09:10

Город

Первые бесплатные туалеты открылись на станциях МЦК

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Первые бесплатные туалеты открылись на 15 транспортно-пересадочных узлах Московского центрального кольца. Об этом сообщает mos.ru.

Санитарные комнаты открыты на самых загруженных станциях МЦК:

  • Лужники;
  • Кутузовская;
  • Ботанический сад;
  • Шоссе Энтузиастов;
  • ЗИЛ;
  • Бульвар Рокоссовского;
  • Окружная;
  • Стрешнево;
  • Шелепиха;
  • Лихоборы;
  • Ростокино;
  • Белокаменная;
  • Площадь Гагарина.

Часть туалетов уже заработала в ТПУ "Деловый центр" и в "Хорошево". До конца года также оборудуют санитарные комнаты на станциях Угрешская, Новохохловская, Андроновка, Измайлово, Локомотив, Владыкино, Балтийская, Хорошево и Верхние Котлы. В эти же сроки должны открыть туалеты в ТПУ "Крымская".

Туалетами можно воспользоваться и в поездах "Ласточка", которые курсируют по железнодорожному кольцу. Санитарные комнаты расположены в первом и последнем вагонах.

Пассажирское движение открылось на МЦК 10 сентября. В этот день жителям столицы стали доступны 26 остановок на железнодорожном кольце, 11 пересадок на метро и шесть – на электрички.

Протяженность МЦК достигает 54 километров. По кольцу курсируют 13 пар поездов "Ласточка" с интервалом 10–12 минут. В час пик он сокращается до шести минут.

В течение первого месяца москвичи могли ездить по МЦК бесплатно. С 11 октября свободной останется только пересадка с метро и монорельса, при условии, что она сделана через 90 минут с момента первого прохода по проездному. На кольце действуют все билеты столичного метрополитена, а также льготные проездные.

туалеты Московское центральное кольцо МЦК ж/д и вокзалы

