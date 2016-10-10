Первые бесплатные туалеты открылись на станциях МЦК

Фото: m24.ru/Александр Авилов
Первые бесплатные туалеты открылись на 15 транспортно-пересадочных узлах Московского центрального кольца. Об этом сообщает mos.ru.
Санитарные комнаты открыты на самых загруженных станциях МЦК:
- Лужники;
- Кутузовская;
- Ботанический сад;
- Шоссе Энтузиастов;
- ЗИЛ;
- Бульвар Рокоссовского;
- Окружная;
- Стрешнево;
- Шелепиха;
- Лихоборы;
- Ростокино;
- Белокаменная;
- Площадь Гагарина.
Часть туалетов уже заработала в ТПУ "Деловый центр" и в "Хорошево". До конца года также оборудуют санитарные комнаты на станциях Угрешская, Новохохловская, Андроновка, Измайлово, Локомотив, Владыкино, Балтийская, Хорошево и Верхние Котлы. В эти же сроки должны открыть туалеты в ТПУ "Крымская".
Туалетами можно воспользоваться и в поездах "Ласточка", которые курсируют по железнодорожному кольцу. Санитарные комнаты расположены в первом и последнем вагонах.
Протяженность МЦК достигает 54 километров. По кольцу курсируют 13 пар поездов "Ласточка" с интервалом 10–12 минут. В час пик он сокращается до шести минут.
В течение первого месяца москвичи могли ездить по МЦК бесплатно. С 11 октября свободной останется только пересадка с метро и монорельса, при условии, что она сделана через 90 минут с момента первого прохода по проездному. На кольце действуют все билеты столичного метрополитена, а также льготные проездные.