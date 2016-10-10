Первые бесплатные туалеты открылись на станциях МЦК

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Первые бесплатные туалеты открылись на 15 транспортно-пересадочных узлах Московского центрального кольца. Об этом сообщает mos.ru.

Санитарные комнаты открыты на самых загруженных станциях МЦК:

Лужники;

Кутузовская;

Ботанический сад;

Шоссе Энтузиастов;

ЗИЛ;

Бульвар Рокоссовского;

Окружная;

Стрешнево;

Шелепиха;

Лихоборы;

Ростокино;

Белокаменная;

Площадь Гагарина.

Часть туалетов уже заработала в ТПУ "Деловый центр" и в "Хорошево". До конца года также оборудуют санитарные комнаты на станциях Угрешская, Новохохловская, Андроновка, Измайлово, Локомотив, Владыкино, Балтийская, Хорошево и Верхние Котлы. В эти же сроки должны открыть туалеты в ТПУ "Крымская".

Туалетами можно воспользоваться и в поездах "Ласточка", которые курсируют по железнодорожному кольцу. Санитарные комнаты расположены в первом и последнем вагонах.

Как спланировать маршрут по МЦК

[URLEXTERNAL=http://pravila.m24.ru//site/SeeInstruction/398]Как правильно пользоваться МЦК[/URLEXTERNAL]