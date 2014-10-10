Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

Рабочий упал в котлован в районе Звенигородского шоссе, сообщил Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника Агентства, мужчина жив, ему оказывается медицинская помощь в расположенной поблизости больнице.

Отметим, что на этой неделе трое рабочих пострадали в результате падения строительной люльки на улице Платовская. А днем ранее в строящемся доме в Коммунарке упал технический лифт, в котором находились трое рабочих. От полученных травм они скончались на месте.