10 октября 2014, 17:05

Происшествия

Рабочий упал в котлован в районе Звенигородского шоссе

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

Рабочий упал в котлован в районе Звенигородского шоссе, сообщил Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника Агентства, мужчина жив, ему оказывается медицинская помощь в расположенной поблизости больнице.

Отметим, что на этой неделе трое рабочих пострадали в результате падения строительной люльки на улице Платовская. А днем ранее в строящемся доме в Коммунарке упал технический лифт, в котором находились трое рабочих. От полученных травм они скончались на месте.

травмы рабочие падения котлованы чп

