В ЦОДД рассказали об ограничениях из-за закрытия участка оранжевой ветки метро

С 20 марта по 2 апреля будет закрыт участок между станциями "Беляево" и "Новые Черемушки" Калужско-Рижской линии метро. В связи с этим на юго-западе Москвы ограничат движение автомобилистов. Рассказываем, что еще перекроют и как объехать, чтобы добраться до пункта назначения.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Закрытие станций метро

Участок Калужско-Рижской линии метро временно закроют с 20 марта по 2 апреля. В эти дни поезда не будут ходить от станции "Беляево" до "Новых Черемушек". Причем северный вестибюль "Новых Черемушек" (со стороны выходов № 5–8) будет работать только на вход, южный вестибюль (со стороны выходов № 1–4) – только на выход.



Фото: transport.mos.ru

Для удобства пассажиров вдоль закрытого участка будут ходить бесплатные автобусы КМ. В будние дни на маршруте будут работать около 80 автобусов, в выходные – 40. Интервал движения транспорта составит менее минуты, причем пассажирам не нужно повторно платить за вход в подземку после проезда на автобусе. Также москвичи могут воспользоваться соседними станциями Бутовской и Серпуховско-Тимирязевской линий.



Фото: transport.mos.ru

Кроме того, существуют и альтернативные маршруты общественного транспорта. Например, от метро "Калужская" до станции метро "Чертановская" можно проехать на автобусе 784к. От проезда Карамзина до метро "Тропарево" курсирует автобус 281к (с остановкой у метро "Теплый Стан"). Для проезда от метро "Беляево" до метро "Юго-Западная" можно воспользоваться маршрутом 261к. Полный список маршрутов можно посмотреть здесь.

Ограничения вводят из-за прокладки тоннеля БКЛ и строительства будущей станции "Воронцовская", которая должна открыться уже в этом году.



Участок оранжевой линии московского метро закроют с 20 марта по 2 апреля

Ограничения для автомобилистов

На время закрытия станций оранжевой ветки в Обручевском районе, а также Конькове и Черемушках ввели некоторые дорожные ограничения. Они продлятся до 4 апреля.





пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Просим заранее ознакомиться с планируемыми ограничениями движения, выбирать маршруты объезда, пользоваться по возможности городским транспортом, а также сдвинуть свои поездки на личном автомобиле на внепиковые часы.

В частности, на улице Миклухо-Маклая – от улицы Академика Волгина до улицы Профсоюзной – организовали временную выделенную полосу для общественного транспорта, за исключением такси. В связи с этим автомобилистам нельзя проехать по участку улицы Миклухо-Маклая (от Профсоюзной улицы до дома 43), по улице Гарибальди (от дома 23 до Профсоюзной улицы), а также по дублеру Профсоюзной улицы (от дома 104/47 до улицы Миклухо-Маклая с закрытием съезда и выезда на дублер с Профсоюзной улицы в районе дома 98).

Подъезд к ТЦ "Черемушки" со стороны Профсоюзной улицы, а также движение по боковому проезду Профсоюзной (в районе дома 85, корпуса 1, и дома 39/25) тоже закрыли.



Фото: transport.mos.ru

Водителям запретили также следующие маневры:

выезд от домов 43, корпуса 1, 55, 73, 83, корпуса 3, 83А и с парковки у дома 45А – на Профсоюзную улицу;

выезд с АЗС в районе дома 67А, строения 1, и дома 84А, строения 1, по Профсоюзной улице;

правый поворот с Профсоюзной улицы на Хлебобулочный проезд, на улицы Бутлерова и Генерала Антонова;

разворот на Профсоюзной улице в районе домов 47 и 77;

разворот на улице Бутлерова в районе дома 22;

выезд с улицы Академика Полякова на Профсоюзную улицу;

правый и левый повороты с Профсоюзной улицы на улицу Гарибальди;

левый поворот с улицы Миклухо-Маклая на Профсоюзную улицу при движении в центр;

правый поворот с улицы Гарибальди к домам 21, корпусу 4, 28, корпусу 1.

недоступна парковка

На некоторых участках улицы Миклухо-Маклая, Профсоюзной улицы (в том числе на дублере и в боковом проезде) и в Хлебобулочном проезде в зоне действия ограничений также. Более подробную информацию можно узнать здесь

А на западе столицы в связи с проведением инженерных работ ограничат движение на улице Марии Поливановой. Каждую ночь (с 01:30 до 05:30) с 20 марта по 25 апреля в районе дома 13 будет недоступна одна полоса движения. Кроме того, в этом месте временно ликвидируют парковочные места.



Фото: gucodd.ru

Кроме того, из-за строительства Юго-Восточной хорды ограничили движение в районе дома 45 по Волгоградскому проспекту. В сторону центра можно проехать по двум полосам, а в область – по трем. Объехать участок лучше по Остаповскому проезду.