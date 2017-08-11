Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 августа 2017, 09:53

Город

Северным вестибюлем ТПУ "Кутузовская" за месяц воспользовались 73 тысячи человек

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Северным вестибюлем ТПУ "Кутузовская" за месяц работы воспользовались более 73 тысяч человек, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В первые дни работы вестибюля пассажиропоток составил 2,7 тысячи человек в сутки, сейчас он уже превышает 4,5 тысячи. Ожидается, что к концу года количество пассажиров, проходящих через него, увеличится до 11,5 тысячи человек в сутки.

Вестибюль интегрирован с одноименной станцией метро. Пересадка на МЦК проходит по принципу "сухие ноги", то есть пассажирам не нужно выходить на улицу.

Благодаря новому вестибюлю, нагрузка на южный вестибюле снизилась и теперь им пользуются на две тысячи пассажиров меньше. В северном вестибюле установлено 12 турникетов со стеклянными створками. Оплатить проезд можно с помощью транспортных и банковских карт, а также мобильных устройств.

[URLEXTERNAL=http://pravila.m24.ru//site/SeeInstruction/398]Как правильно пользоваться МЦК[/URLEXTERNAL]
транспорт вестибюли Кутузовская МЦК ТПУ ж/д и вокзалы

Главное

Как пройдет курортный сезон в Анапе летом 2026 года?

Отели в Анапе в целом готовы к приему гостей

На сегодняшний день продажи туров в Анапу идут в два раза активнее в сравнении с 2025 годом

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам эпидемии гриппа весной 2026 года?

Повышения заболеваемости, действительно, можно ожидать в первой половине весны

Чтобы уберечь себя, стоит избегать людных мест и закрытых помещений

Читать
закрыть

Что скрывается за объявлениями о срочной продаже жилья?

Причины срочных продаж нередко связаны с переездом

Однако объявления, где пишут "срочно" несколько раз и ставят низкую стоимость, должны насторожить

Читать
закрыть

Какое лето ждать москвичам в 2026 году?

Лето 2026 года может стать аномально жарким для жителей столицы

Сезон будет умеренно сухим, но с сильными, хоть и редкими, ливнями

Читать
закрыть

Как игрушки brainrot animals влияют на детскую психику?

Видео с brainrot animals часто бывают довольно странными и неоднозначными

Они точно не подходят детям, так как там могут встречаться сцены насилия

Читать
закрыть

Что продают россияне после праздников?

В топе: пены для бритья, мочалки, наборы мыла и гели для душа

Не обошлось и без принадлежностей для офисной работы

Читать
закрыть

Как блокировки IT-сервисов скажутся на рынке труда?

Эксперты уверены: разговоры, что РФ может остаться без удаленки, сильно преувеличены

Резкий перевод всех удаленных сотрудников в офис ударит по экономике бизнеса

Читать
закрыть

Что известно о взрыве автомобиля ДПС у Савеловского вокзала?

Внутри машины находились трое сотрудников, когда к ним подошел неизвестный мужчина и устроил подрыв

Погиб 34-летний старший лейтенант полиции, у него остались жена и двое детей

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика