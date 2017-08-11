Северным вестибюлем ТПУ "Кутузовская" за месяц воспользовались 73 тысячи человек

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Северным вестибюлем ТПУ "Кутузовская" за месяц работы воспользовались более 73 тысяч человек, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В первые дни работы вестибюля пассажиропоток составил 2,7 тысячи человек в сутки, сейчас он уже превышает 4,5 тысячи. Ожидается, что к концу года количество пассажиров, проходящих через него, увеличится до 11,5 тысячи человек в сутки.

Вестибюль интегрирован с одноименной станцией метро. Пересадка на МЦК проходит по принципу "сухие ноги", то есть пассажирам не нужно выходить на улицу.

Благодаря новому вестибюлю, нагрузка на южный вестибюле снизилась и теперь им пользуются на две тысячи пассажиров меньше. В северном вестибюле установлено 12 турникетов со стеклянными створками. Оплатить проезд можно с помощью транспортных и банковских карт, а также мобильных устройств.

