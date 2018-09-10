222 миллиона пассажиров: достижения МЦК за два года

За два года по Московскому центральному кольцу проехали более 222 миллионов пассажиров – это в полтора раза больше, чем все население России. О том, каких еще показателей удалось добиться МЦК и что предстоит сделать, читайте в материале портала Москва 24.

Фото: ТАСС/Василий Кузьмиченок

Новый рекорд

Рекордное количество пассажиров перевезли за сутки на Московском центральном кольце 5 сентября 2018 года – 451 тысячу человек! Предыдущий рекорд был установлен 16 мая, когда МЦК перевезло почти 450 тысяч пассажиров.

Интервалы движения и переходы

В самом начале работы "Ласточки" двигались по кольцу с интервалами в шесть минут в час пик и 11-15 минут – в остальное время. С мая 2017 года поезда на МЦК ходят с сокращенным интервалом – до пять минут в час-пик и 10 минут в межпиковое время. Но и это не предел – ожидается, что в 2019 году в пиковые часы "Ласточки" будут прибывать на станции с интервалом четыре минуты.

Пересадки между станциями МЦК и станциями подземки занимают не больше 10-12 минут, а где-то и вовсе три-пять. Иногда пассажирам даже не требуется выходить на улицу: крытые переходы по принципу "сухие ноги" обустроены на станциях "Международная", "Ленинский проспект", "Черкизовская", "Владыкино" и "Кутузовская".

В 2017 году платформу Фрезер Казанского направления МЖД интегрировали со станцией МЦК Андроновка. В 2018 году завершена интеграция платформы Окружная Савеловского направления и платформы Новохохловская Курского направления – с одноименными станциями кольца. Также идет работа по соединению МЦК с платформами Ярославского, Горьковского, Павелецкого, Рижского и Октябрьского направлений железной дороги. Все связи достроят в конце 2018 – начале 2019 года.

"Ласточки"

По Московскому центральному кольцу ходят поезда "Ласточка" производства Siemens, адаптированные для России. В них предусмотрены энергосберегающее оборудование, видеокамеры, кондиционеры, зарядки для телефонов, бесплатный Wi-Fi, а также туалеты, приспособленные для маломобильных граждан. На станциях МЦК установлены урны и зарядки для мобильных телефонов.

Первоначально каждая "Ласточка" состояла из пяти вагонов. В 2017 году появились семивагонные поезда. А к 2020 году на МЦК могут запустить первые беспилотники – благодаря технологиям, которые позволяют применять методы автоведения, "Ласточки" смогут передвигаться по маршруту без помощи машиниста. Похожие технологии используются в нескольких метрополитенах мира.

Станции



Сегодня на МЦК открыта 31 станция. Совсем недавно на 19 станциях появились 22 вендинговых автомата. Пассажиры в них могут купить минеральную воду, газировку, квас, морс. Также там можно перекусить шоколадом, печеньем, пирожным или сэндвичем с кофе.

В зимний период, чтобы пассажирам было не холодно ожидать поезд, на станциях установили дополнительные системы обогрева – тепловые завесы. Сейчас "теплых" станций пока восемь, но вскоре такое оборудование поставят на всех остальных.