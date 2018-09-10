222 миллиона пассажиров: достижения МЦК за два года

За два года по Московскому центральному кольцу проехали более 222 миллионов пассажиров – это в полтора раза больше, чем все население России. О том, каких еще показателей удалось добиться МЦК и что предстоит сделать, читайте в материале портала Москва 24.
Новый рекорд
Рекордное количество пассажиров перевезли за сутки на Московском центральном кольце 5 сентября 2018 года – 451 тысячу человек! Предыдущий рекорд был установлен 16 мая, когда МЦК перевезло почти 450 тысяч пассажиров.
Интервалы движения и переходы
В самом начале работы "Ласточки" двигались по кольцу с интервалами в шесть минут в час пик и 11-15 минут – в остальное время. С мая 2017 года поезда на МЦК ходят с сокращенным интервалом – до пять минут в час-пик и 10 минут в межпиковое время. Но и это не предел – ожидается, что в 2019 году в пиковые часы "Ласточки" будут прибывать на станции с интервалом четыре минуты.
Пересадки между станциями МЦК и станциями подземки занимают не больше 10-12 минут, а где-то и вовсе три-пять. Иногда пассажирам даже не требуется выходить на улицу: крытые переходы по принципу "сухие ноги" обустроены на станциях "Международная", "Ленинский проспект", "Черкизовская", "Владыкино" и "Кутузовская".
В 2017 году платформу Фрезер Казанского направления МЖД интегрировали со станцией МЦК Андроновка. В 2018 году завершена интеграция платформы Окружная Савеловского направления и платформы Новохохловская Курского направления – с одноименными станциями кольца. Также идет работа по соединению МЦК с платформами Ярославского, Горьковского, Павелецкого, Рижского и Октябрьского направлений железной дороги. Все связи достроят в конце 2018 – начале 2019 года.
"Ласточки"
По Московскому центральному кольцу ходят поезда "Ласточка" производства Siemens, адаптированные для России. В них предусмотрены энергосберегающее оборудование, видеокамеры, кондиционеры, зарядки для телефонов, бесплатный Wi-Fi, а также туалеты, приспособленные для маломобильных граждан. На станциях МЦК установлены урны и зарядки для мобильных телефонов.
Первоначально каждая "Ласточка" состояла из пяти вагонов. В 2017 году появились семивагонные поезда. А к 2020 году на МЦК могут запустить первые беспилотники – благодаря технологиям, которые позволяют применять методы автоведения, "Ласточки" смогут передвигаться по маршруту без помощи машиниста. Похожие технологии используются в нескольких метрополитенах мира.
Станции
Сегодня на МЦК открыта 31 станция. Совсем недавно на 19 станциях появились 22 вендинговых автомата. Пассажиры в них могут купить минеральную воду, газировку, квас, морс. Также там можно перекусить шоколадом, печеньем, пирожным или сэндвичем с кофе.
В зимний период, чтобы пассажирам было не холодно ожидать поезд, на станциях установили дополнительные системы обогрева – тепловые завесы. Сейчас "теплых" станций пока восемь, но вскоре такое оборудование поставят на всех остальных.
История МЦКВ 1897 году император Николай II благословил строительство Московской окружной железной дороги, которая должна была соединить основные железнодорожные направления города и облегчить перевозку грузов. В конкурсе победил проект инженера Рашевского, предполагавший также и пассажирские перевозки. Через пять лет по новой железной дороге пустили первый поезд, всего же за сутки по линии проходило четыре состава. И если грузовые перевозки полностью оправдали себя, то пассажирские оказались нерентабельными.
Современная идея превращения дороги в скоростную трассу с пересадками на метро появилась в 2001 году, когда линия носила название МКЖД (Московская кольцевая железная дорога). К реконструкции путей и инфраструктуры приступили только в 2012 году, а регулярное пассажирское движение пустили 10 сентября 2016 года.