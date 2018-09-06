Пересадка с платформы Окружная на МЦК стала ближе

Платформа Новохохловская Курского направления МЖД открылась в столице. Одновременно заработал новый вестибюль платформы Окружная Савеловского направления МЖД.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новая платформа Курского направления МЖД расположена в Нижегородском районе, между Калитниками и Текстильщиками, в пяти километрах от Курского вокзала. С островной платформы можно перейти на одноименную станцию МЦК, воспользовавшись надземным переходом. С него же можно попасть к остановкам наземного городского пассажирского транспорта. Пересадка займет две-три минуты.

Переход организован по принципу "сухие ноги": пассажиры идут по надземному переходу, под навесами и через торговую галерею. Платформа оборудована удобными скамейками, энергосберегающим освещением и навигационными стелами, а также оснащена эскалаторами и лифтами для маломобильных граждан.

Железнодорожные станции Новохохловская и Остафьево

Строительство Новохохловской шло в условиях плотной городской застройки. Проект увязали с Юго-Восточной хордой, развитием Курского направления МЖД и высокоскоростной магистралью Москва – Адлер. Часть работ вели во время технологических окон. Рабочие переложили два километра верхнего строения пути, контактной сети 1947 года сооружения, сетей связи и ЦБС.

Проектировщиком выступил Институт "Сибжелдорпроект". Генподрядчик – СМТ-3. Подрядчик – ООО "Эпоха Возрождения".

Ранее в составе ТПУ "Новохохловская" построили торговую галерею площадью 860 квадратных метров. Транспортный узел снизит нагрузку на Курский вокзал и остановочные пункты "Царицыно", "Текстильщики", "Серп и Молот", а также на станции метро "Курская", "Царицыно", "Текстильщики", "Площадь Ильича" и "Римская". Кроме того, его создание частично облегчит ситуацию в центре города за счет перераспределения транспортных и пассажирских потоков. Улучшится транспортная доступность района Нижегородский, где расположен Московский эндокринный завод и завод ЖБИ № 6. Благодаря ТПУ появятся новые маршруты наземного транспорта.

После ввода в эксплуатацию новой платформы Новохохловская, ожидается рост пассажиропотока ТПУ более чем в шесть раз – до 45 тысяч человек в сутки.

Дальнейшее развитие Курского направления

В 2019 году на базе Курского направления МЖД организуют одну из линий Московских Центральных Диаметров – МЦД-2 "Нахабино – Подольск". Открытие платформы стало одним из этапов создания диаметра.

Два Московских центральных диаметра запустят в 2019 году

10 сентября 2018 года завершится реконструкция участка "Люблино-Подольск" Курского направления МЖД с изменением специализации III и IV главных путей. После этого объем движения на участке увеличат на 36 пар поездов в сутки.

Вестибюль платформы Окружная

В столице продолжается формирование ТПУ "Окружная", объединяющего одноименные платформы МЦК, Савеловского направления МЖД и станцию Люблинско-Дмитровской линии метрополитена.

Для этого перенесли железнодорожную платформу, которая ранее располагалась в 260 метрах от МЦК, а над путями кольца построили две железнодорожные эстакады с платформой островного типа. Теперь пересесть на МЦК можно преодолев путь всего в 50 метров.

Где строят транспортно-пересадочные узлы

Платформа стала более современной, у нее есть противоскользящее покрытие, кроме того от дождя и снега пассажиров защитит навес.

Строительство началось в конце 2016 года, а 30 июля этого года новая Окружная приняла первых пассажиров. ТПУ пользуются около 100 тысяч пассажиров сутки, в сентябре закончилось строительство вестибюля станции, который обеспечит выход пассажиров к метро, МЦК и остановкам наземного транспорта. Начался демонтаж старой платформы, его завершат до конца года. Проектировщик – Институт "Гипротранспуть". Генподрядчик – СМТ-3. Подрядчик – ООО "Эпоха Возрождения".

Перспективное развитие ТПУ "Окружная"

В 2019 году у станции метро "Окружная" появится северный вестибюль, это позволит организовать пересадку на МЦК и пригородные поезда в теплом контуре.

В будущем поток пассажиров на ТПУ должен достигнуть 138 тысяч человек в сутки. Узел снизит нагрузку на Савеловский вокзал, а также на станции метро "Савеловская" и "Тимирязевская".

"Москва в цифрах": первый диаметр

Кроме того, в 2019 году на Савеловском направлении появится линия МЦД-1 "Одинцово – Лобня", который станет более привлекательным благодаря ТПУ. Кроме того, сооружение новых железнодорожных эстакад позволило построить участок Северо-Восточной хорды от Ярославского до Дмитровского шоссе и участок Северо-Западной хорды от Сигнального проезда до 3-го Нижнелихоборского проезда.

Как МЦК интегрируют с радиальными направлениями железной дороги

В 2017 году платформу Фрезер Казанского направления интегрировали со станцией МЦК Андроновка. В 2018 году завершена интеграция платформы Окружная Савеловского направления и платформы Новохохловская Курского направления – с одноименными станциями кольца.

Также идет работа по соединению с МЦК Ярославского, Горьковского, Павелецкого, Рижского и Октябрьского направлений железной дороги. Общая строительная готовность объектов составляет 90 процентов, их достроят в конце 2018 – начале 2019 года.