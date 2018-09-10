"Ласточки" на МЦК станут ходить чаще в 2019 году

Электропоезда "Ласточка" на Московском центральном кольце (МЦК) станут ходить чаще в 2019 году. Об этом сообщили в пресс-релизе РЖД.

"До конца 2018 года кольцо получит новые "связки" с радиальными направлениями железных дорог, а в 2019 году "Ласточки" станут ходить чаще", – говорится в сообщении.

Интервал движения в часы пик планируется сократить до 4 минут. Также к началу 2019 года планируется создать удобные пересадки с Павелецким, Рижским и Горьковским направлениями МЖД, а в 2019 – с Ярославским направлением.

Также отмечается, что результат, который достигнут по перевозкам на МЦК в 2018 году, превышает первоначальные прогнозы экспертов. Только с 1 января по 9 сентября 2018 года поезда МЦК перевезли 84,5 миллиона человек, что на 19 процентов больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Благодаря МЦК, которое соединяет отдаленные районы столицы, пассажиры стали быстрее добираться до нужного места. За два года этим видом транспорта воспользовались 222 миллиона пассажиров.

В честь двухлетия МЦК для пассажиров подготовили специальную праздничную программу, а также конкурсы и подарки. Кроме того, в продажу поступили транспортные карты "Тройка" с дизайном в честь двухлетия МЦК. На лицевой стороне карты изображен поезд "Ласточка", следующий по МЦК мимо центра "Москва-Сити". На карту нанесена надпись: "2 года Московскому центральному кольцу".