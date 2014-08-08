Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

08 августа 2014, 17:55

Тоннель под Новым Арбатом был перекрыт из-за потопа

транспорт потоп Новый Арбат трафик ливни Арбатская площадь

Фото: M24.ru

Тоннель под Новым Арбатом перекрывали из-за потопа, из-за этого на Бульварном кольце скопились автомобили, сообщают пользователи сервиса "Яндекс Пробки".

Так, затор на Бульварном кольце длиной 1,5 километра начинается от Петровского бульвара и заканчивается у Нового Арбата. По внутренней стороне движение затруднено только в районе Арбатской площади.

Как сообщает пресс-служба департамента транспорта, в настоящий момент движение уже восстановлено.

Добавим, что из-за сильного ливня, который прошел в Москве во второй половине дня в пятницу, затопило Малую Бронную улицу.

На некоторых участках улицы пешеходам приходится идти по колено в воде, а колеса припаркованных автомобилей наполовину скрыты поднявшейся дождевой водой.

Также затопило и торговый центр "Охотный ряд" - там залило верхний этаж, но воду оперативно убрали.

Сайты по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать