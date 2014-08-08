Тоннель под Новым Арбатом был перекрыт из-за потопа

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Тоннель под Новым Арбатом перекрывали из-за потопа, из-за этого на Бульварном кольце скопились автомобили, сообщают пользователи сервиса "Яндекс Пробки".

Так, затор на Бульварном кольце длиной 1,5 километра начинается от Петровского бульвара и заканчивается у Нового Арбата. По внутренней стороне движение затруднено только в районе Арбатской площади.

Как сообщает пресс-служба департамента транспорта, в настоящий момент движение уже восстановлено.

Добавим, что из-за сильного ливня, который прошел в Москве во второй половине дня в пятницу, затопило Малую Бронную улицу.

На некоторых участках улицы пешеходам приходится идти по колено в воде, а колеса припаркованных автомобилей наполовину скрыты поднявшейся дождевой водой.

Также затопило и торговый центр "Охотный ряд" - там залило верхний этаж, но воду оперативно убрали.