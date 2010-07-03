Эксперты оценили возможное ужесточение правил ремонта автомобилей в РФ

В России планируют ужесточить правила ремонта автомобилей. Предполагается, что будут введены ограничения на использование при ремонте машины деталей, бывших в употреблении. Выясняем, нужны ли такие изменения.
Ударить по ремонту
Министерство торговли и промышленности РФ разработало новый пакет поправок в техрегламент Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".
В пресс-службе Минпромторга пояснили, что владельцев авто не будут обязывать проходить внеплановый технический осмотр при минимальных изменениях в машине. Более того, проект предусматривает облегчение процедур вынесения изменений в конструкцию транспортного средства.
При этом в ведомстве уточнили, что продолжают обсуждать отдельные положения проекта. В частности, речь идет о запрете повторного применения при ремонте ряда запчастей, ранее демонтированных с других машин, не находящихся в эксплуатации.
На данный момент поправки проходят согласование в различных ведомствах. По словам сенатора Совета Федерации Андрея Кутепова, только за минувшее лето в Минпромторг поступило более 700 замечаний.
После их согласования, которое должно завершиться до конца 2020 года, поправки в течение следующего года будут проходить обсуждение на уровне правительств стран Таможенного союза и могут вступить в силу уже с 2022 года.
"Множество спорных моментов"
Автоэксперт и ведущий программы "Вечерняя передача" на "Москве FM" Максим Ракитин считает, что инициатива Минпромторга "ляжет на плечи" добросовестных водителей. По его словам, поправки приведут к удорожанию ремонта, в том числе страхового.
"Большое количество замен запчастей по ОСАГО производится в маленьких сервисах. Как только люди поймут, что это стало дороже и более проблемно, начнут искать другие выходы из ситуации", – пояснил эксперт Москве 24.
Ракитин считает, что замена запчастей на новые имеет место только в том случае, если это серьезная деталь, которая является ключевой в плане безопасности.
В свою очередь, руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Максим Едрышов также видит в поправках в техрегламент множество спорных моментов. По его словам, Минпромторг на одном из совещаний уже обещал убрать из проекта запрет на использование рулевых реек и других восстановленных запчастей.
"В нашей стране специалисты достаточно хорошо научились восстанавливать детали и даже дают гарантии на эти рейки, что говорит, на мой взгляд, о качестве их работы", – подчеркнул собеседник Москвы 24.
По словам специалиста, новая рулевая рейка может стоить несколько десятков тысяч рублей, а восстановленная – в 2–2,5 раза дешевле. Здесь нужно не запрещать, а контролировать выполнение таких ремонтов, резюмировал он.