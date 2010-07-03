Эксперты оценили возможное ужесточение правил ремонта автомобилей в РФ

В России планируют ужесточить правила ремонта автомобилей. Предполагается, что будут введены ограничения на использование при ремонте машины деталей, бывших в употреблении. Выясняем, нужны ли такие изменения.



Ударить по ремонту

Министерство торговли и промышленности РФ разработало новый пакет поправок в техрегламент Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

В пресс-службе Минпромторга пояснили, что владельцев авто не будут обязывать проходить внеплановый технический осмотр при минимальных изменениях в машине. Более того, проект предусматривает облегчение процедур вынесения изменений в конструкцию транспортного средства.

При этом в ведомстве уточнили, что продолжают обсуждать отдельные положения проекта. В частности, речь идет о запрете повторного применения при ремонте ряда запчастей, ранее демонтированных с других машин, не находящихся в эксплуатации.

На данный момент поправки проходят согласование в различных ведомствах. По словам сенатора Совета Федерации Андрея Кутепова, только за минувшее лето в Минпромторг поступило более 700 замечаний.

После их согласования, которое должно завершиться до конца 2020 года, поправки в течение следующего года будут проходить обсуждение на уровне правительств стран Таможенного союза и могут вступить в силу уже с 2022 года.



"Множество спорных моментов"

Автоэксперт и ведущий программы "Вечерняя передача" на "Москве FM" Максим Ракитин считает, что инициатива Минпромторга "ляжет на плечи" добросовестных водителей. По его словам, поправки приведут к удорожанию ремонта, в том числе страхового.

"Большое количество замен запчастей по ОСАГО производится в маленьких сервисах. Как только люди поймут, что это стало дороже и более проблемно, начнут искать другие выходы из ситуации", – пояснил эксперт Москве 24.

Ракитин считает, что замена запчастей на новые имеет место только в том случае, если это серьезная деталь, которая является ключевой в плане безопасности.





Максим Ракитин автоэксперт Если мы говорим про тормозную систему, про рулевое управление, про систему безопасности, то, безусловно, они обязаны быть новыми. Если мы говорим по кузовные детали, про жестянку, про бамперы, то абсолютно никакого смысла нет устанавливать новые детали, тем более если автомобилю условно 8–10 лет.

В свою очередь, руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Максим Едрышов также видит в поправках в техрегламент множество спорных моментов. По его словам, Минпромторг на одном из совещаний уже обещал убрать из проекта запрет на использование рулевых реек и других восстановленных запчастей.

"В нашей стране специалисты достаточно хорошо научились восстанавливать детали и даже дают гарантии на эти рейки, что говорит, на мой взгляд, о качестве их работы", – подчеркнул собеседник Москвы 24.

По словам специалиста, новая рулевая рейка может стоить несколько десятков тысяч рублей, а восстановленная – в 2–2,5 раза дешевле. Здесь нужно не запрещать, а контролировать выполнение таких ремонтов, резюмировал он.